Одна ошибка в документах может стоить пенсии: кого будут проверять по новым правилам
В Украине обновили правила верификации пенсионных выплат. Проверка будет проходить автоматически через государственные реестры, а больше всего рискуют столкнуться с проблемами те пенсионеры, в документах которых есть расхождения.
Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов №347 от 30 июня 2026 года. При этом сама процедура не является новой — государство и раньше проверяло законность назначения пенсий, однако теперь сверка данных будет происходить автоматически.
Во время верификации Министерство финансов не принимает решения о прекращении выплат. Оно лишь формирует для Пенсионного фонда перечень случаев, в которых выявлены возможные несоответствия. Окончательное решение относительно выплат принимает именно Пенсионный фонд Украины. Проверка будет проходить без участия пенсионера — человеку не нужно никуда обращаться или подтверждать свои данные, если не возникнет дополнительных вопросов.
Государственные реестры будут сверять:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- идентификационный код;
- паспортные данные;
- серию и номер свидетельства о рождении;
- информацию об изменении фамилии;
- пребывание за границей;
- факт оформления постоянного проживания в другой стране;
- отдельные правовые статусы;
- право на получение определенных доплат и надбавок.
Особое внимание будут обращать на точность персональных данных. Даже незначительное расхождение в написании фамилии или имени может стать причиной дополнительной проверки. Например, если в одном документе указано «Наталия», а в другом — «Наталья», система может воспринять это как несоответствие.
По новым правилам дополнительное внимание могут уделить:
- людям, которые меняли фамилию, но эти изменения отображены не во всех реестрах;
- пенсионерам с ошибками в паспорте или идентификационном коде;
- тем, кто длительное время находится за пределами Украины;
- получателям отдельных доплат, в частности надбавок за проживание в горной местности;
- людям, у которых есть расхождения между данными различных государственных баз.
В то же время для большинства пенсионеров, которые проживают в Украине и имеют правильно оформленные документы, нововведения не должны повлиять на получение выплат.
Если Пенсионный фонд обнаружит несоответствие и временно приостановит выплату, пенсионеру необходимо обратиться в учреждение и подтвердить свои данные.
Для этого можно:
- обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
- подать информацию через электронные сервисы;
- воспользоваться помощью ЦНАПа.
После устранения расхождений выплаты должны возобновить. Начисленные средства при этом не аннулируются.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до недавнего времени украинцы, работавшие в странах, с которыми у Украины отсутствовали двусторонние пенсионные соглашения, часто не могли использовать этот стаж для назначения пенсии. Даже при официальном трудоустройстве и уплате взносов в местные системы социального страхования такие периоды фактически не учитывались при определении права на пенсию в Украине. Ситуация изменилась после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые вступили в силу в июне 2024 года.
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