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Одна ошибка в документах может стоить пенсии: кого будут проверять по новым правилам

20:41, 3 августа 2026
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Особое внимание будет обращаться на точность персональных данных.
Одна ошибка в документах может стоить пенсии: кого будут проверять по новым правилам
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В Украине обновили правила верификации пенсионных выплат. Проверка будет проходить автоматически через государственные реестры, а больше всего рискуют столкнуться с проблемами те пенсионеры, в документах которых есть расхождения.

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Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов №347 от 30 июня 2026 года. При этом сама процедура не является новой — государство и раньше проверяло законность назначения пенсий, однако теперь сверка данных будет происходить автоматически.

Во время верификации Министерство финансов не принимает решения о прекращении выплат. Оно лишь формирует для Пенсионного фонда перечень случаев, в которых выявлены возможные несоответствия. Окончательное решение относительно выплат принимает именно Пенсионный фонд Украины. Проверка будет проходить без участия пенсионера — человеку не нужно никуда обращаться или подтверждать свои данные, если не возникнет дополнительных вопросов.

Государственные реестры будут сверять:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дату рождения;
  • идентификационный код;
  • паспортные данные;
  • серию и номер свидетельства о рождении;
  • информацию об изменении фамилии;
  • пребывание за границей;
  • факт оформления постоянного проживания в другой стране;
  • отдельные правовые статусы;
  • право на получение определенных доплат и надбавок.

Особое внимание будут обращать на точность персональных данных. Даже незначительное расхождение в написании фамилии или имени может стать причиной дополнительной проверки. Например, если в одном документе указано «Наталия», а в другом — «Наталья», система может воспринять это как несоответствие.

По новым правилам дополнительное внимание могут уделить:

  • людям, которые меняли фамилию, но эти изменения отображены не во всех реестрах;
  • пенсионерам с ошибками в паспорте или идентификационном коде;
  • тем, кто длительное время находится за пределами Украины;
  • получателям отдельных доплат, в частности надбавок за проживание в горной местности;
  • людям, у которых есть расхождения между данными различных государственных баз.

В то же время для большинства пенсионеров, которые проживают в Украине и имеют правильно оформленные документы, нововведения не должны повлиять на получение выплат.

Если Пенсионный фонд обнаружит несоответствие и временно приостановит выплату, пенсионеру необходимо обратиться в учреждение и подтвердить свои данные.

Для этого можно:

  • обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • подать информацию через электронные сервисы;
  • воспользоваться помощью ЦНАПа.

После устранения расхождений выплаты должны возобновить. Начисленные средства при этом не аннулируются.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до недавнего времени украинцы, работавшие в странах, с которыми у Украины отсутствовали двусторонние пенсионные соглашения, часто не могли использовать этот стаж для назначения пенсии. Даже при официальном трудоустройстве и уплате взносов в местные системы социального страхования такие периоды фактически не учитывались при определении права на пенсию в Украине. Ситуация изменилась после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые вступили в силу в июне 2024 года.

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