Родителям первоклассников выплатят 5000 грн в рамках программы «Набор школьника»: в приложении «Дия» возобновили прием заявок
В приложении «Дия» возобновили возможность подать заявление на получение государственной помощи «Набор школьника». Семьи, дети которых в этом году идут в первый класс, могут оформить выплату в размере 5 000 гривен для подготовки к учебному году, сообщили в «Дии».
Кто может получить помощь
Подать заявление на получение «Набора школьника» могут:
- один из родителей;
- усыновитель;
- законный представитель ребенка — гражданин Украины.
Для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, заявление подаёт законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
На что можно потратить 5 тысяч гривен
Полученные средства можно использовать для подготовки ребенка к первому классу. В частности, их разрешено направить на приобретение:
- книг;
- канцелярских принадлежностей;
- школьных принадлежностей;
- одежды;
- обуви.
Как подать заявление через приложение «Дия»
Для оформления помощи необходимо:
- авторизоваться в приложении «Дия»;
- открыть сервис «Помощь от государства»;
- выбрать услугу «Набор школьника»;
- выбрать ребенка, который идет в первый класс;
- перейти к оформлению заявления;
- открыть «Дия.Карту» в одном из уполномоченных банков, если её ещё нет;
- выбрать «Дия.Карту» со специальным счётом «Забота о ребёнке» для зачисления выплаты;
- проверить введённые данные и подписать заявление с помощью «Дия.Подписи».
Заявление можно подать и офлайн
Те, кто желает оформить пособие лично, могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление офлайн.
Проект реализуется по инициативе Президента Украины. Его разработали Министерство социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и командой «Дії» при поддержке международных партнеров.
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