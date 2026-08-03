Родителям первоклассников выплатят 5000 грн в рамках программы «Набор школьника»: в приложении «Дия» возобновили прием заявок

Семьи будущих первоклассников могут оформить государственную выплату на покупку одежды, обуви, книг и канцелярских товаров.

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В приложении «Дия» возобновили возможность подать заявление на получение государственной помощи «Набор школьника». Семьи, дети которых в этом году идут в первый класс, могут оформить выплату в размере 5 000 гривен для подготовки к учебному году, сообщили в «Дии».

Кто может получить помощь

Подать заявление на получение «Набора школьника» могут:

один из родителей;

усыновитель;

законный представитель ребенка — гражданин Украины.

Для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, заявление подаёт законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить 5 тысяч гривен

Полученные средства можно использовать для подготовки ребенка к первому классу. В частности, их разрешено направить на приобретение:

книг;

канцелярских принадлежностей;

школьных принадлежностей;

одежды;

обуви.

Как подать заявление через приложение «Дия»

Для оформления помощи необходимо:

авторизоваться в приложении «Дия»;

открыть сервис «Помощь от государства»;

выбрать услугу «Набор школьника»;

выбрать ребенка, который идет в первый класс;

перейти к оформлению заявления;

открыть «Дия.Карту» в одном из уполномоченных банков, если её ещё нет;

выбрать «Дия.Карту» со специальным счётом «Забота о ребёнке» для зачисления выплаты;

проверить введённые данные и подписать заявление с помощью «Дия.Подписи».

Заявление можно подать и офлайн

Те, кто желает оформить пособие лично, могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление офлайн.

Проект реализуется по инициативе Президента Украины. Его разработали Министерство социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и командой «Дії» при поддержке международных партнеров.

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