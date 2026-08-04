Мобилизированные ФЛП могут не платить налоги и ЕСВ: какие льготы действуют во время службы

Льготы предоставляются самозанятым лицам, зарегистрированным как ФЛП или лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, еще до момента призыва или заключения контракта.

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Физические лица-предприниматели и самозанятые лица, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт, имеют право на освобождение от ряда налоговых обязанностей.

Как сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, воспользоваться льготами могут только те предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые были зарегистрированы как ФЛП или самозанятые лица до момента призыва на службу или заключения контракта.

На период прохождения военной службы, но не ранее 24 февраля 2022 года, такие лица освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц;

уплачивать единый налог;

уплачивать военный сбор;

уплачивать единый социальный взнос за себя;

подавать налоговую отчетность по этим платежам.

В ГНС отметили, что право на льготы сохраняется даже в случаях, когда предприниматель имеет наемных работников или продолжает получать доход от хозяйственной деятельности во время прохождения службы.

Освобождение действует с первого числа месяца, в котором человека призвали на военную службу или он заключил контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация или увольнение со службы.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение, необходимо обратиться в налоговую по месту регистрации и предоставить копию военного билета или другого документа, подтверждающего призыв, а также копию контракта — если соответствующей информации нет в налоговой службе.