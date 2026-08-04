  1. В Украине

Мобилизированные ФЛП могут не платить налоги и ЕСВ: какие льготы действуют во время службы

07:18, 4 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Льготы предоставляются самозанятым лицам, зарегистрированным как ФЛП или лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, еще до момента призыва или заключения контракта.
Мобилизированные ФЛП могут не платить налоги и ЕСВ: какие льготы действуют во время службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица-предприниматели и самозанятые лица, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт, имеют право на освобождение от ряда налоговых обязанностей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, воспользоваться льготами могут только те предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые были зарегистрированы как ФЛП или самозанятые лица до момента призыва на службу или заключения контракта.

На период прохождения военной службы, но не ранее 24 февраля 2022 года, такие лица освобождаются от обязанности:

  • начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц;
  • уплачивать единый налог;
  • уплачивать военный сбор;
  • уплачивать единый социальный взнос за себя;
  • подавать налоговую отчетность по этим платежам.

В ГНС отметили, что право на льготы сохраняется даже в случаях, когда предприниматель имеет наемных работников или продолжает получать доход от хозяйственной деятельности во время прохождения службы.

Освобождение действует с первого числа месяца, в котором человека призвали на военную службу или он заключил контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация или увольнение со службы.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение, необходимо обратиться в налоговую по месту регистрации и предоставить копию военного билета или другого документа, подтверждающего призыв, а также копию контракта — если соответствующей информации нет в налоговой службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая льготы ФЛП мобилизация налоги

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]