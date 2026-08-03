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624 предмета лоббирования и сотни контактов с властями: НАЗК подвело итоги новой кампании

17:48, 3 августа 2026
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В Украине завершилась вторая кампания по отчетности о лоббистской деятельности — в Реестре прозрачности уже 202 субъекта.
624 предмета лоббирования и сотни контактов с властями: НАЗК подвело итоги новой кампании
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1 августа завершилась вторая кампания отчетности о лоббистской деятельности. По ее итогам в Реестре прозрачности зарегистрировано 202 субъекта лоббирования, а количество предметов лоббирования, договоров и клиентов по сравнению с первой кампанией существенно возросло, сообщили в НАПК.

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Сколько субъектов зарегистрировано в Реестре прозрачности

По состоянию на конец отчетного периода в Реестре прозрачности было зарегистрировано 202 субъекта лоббирования. Из них:

  • 98 — юридические лица, в том числе три иностранных;
  • 104 — физические лица.

Из общего количества 174 субъекта (86,1%) продолжают осуществлять лоббистскую деятельность, пять — приостановили её, ещё 23 — прекратили.

Какие показатели зафиксированы в отчётах

По результатам отчётности за первое полугодие 2026 года субъекты лоббирования указали:

  • 624 объекта лоббирования — нормативно-правовые акты, в отношении которых оказывалось влияние;
  • 277 объектов лоббирования — органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие субъекты, уполномоченные принимать нормативно-правовые акты;
  • 505 должностных лиц, к которым обращались лоббисты;
  • 1216 взаимодействий, в том числе 335 встреч, 275 мероприятий и 606 других форм коммуникации;
  • 24 договора о предоставлении услуг по лоббированию;
  • 545 клиентов и бенефициаров лоббирования.

Показатели существенно выросли

По сравнению с первой отчетной кампанией количество предметов лоббирования увеличилось более чем вдвое — с 298 до 624.

Также выросло количество договоров о предоставлении услуг по лоббированию — с 10 до 24, а количество клиентов и бенефициаров — со 168 до 545.

С какими органами взаимодействовали чаще всего

Наибольшее количество взаимодействий в отчетном периоде было зафиксировано с представителями Верховной Рады Украины — 476.

В пятерку органов, с которыми лоббисты взаимодействовали чаще всего, также вошли:

  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины — 166 взаимодействий;
  • Министерство здравоохранения Украины — 72 взаимодействия;
  • Министерство цифровой трансформации Украины — 50 взаимодействий;
  • Кабинет Министров Украины — 48 взаимодействий.

Сколько субъектов подали отчеты

Подать отчет за первое полугодие 2026 года были обязаны 185 субъектов лоббирования.

Из них:

  • 153 субъекта (82,7%) подали отчеты в установленный законом срок — до 31 июля 2026 года включительно;
  • один субъект подал отчет с нарушением установленного срока;
  • 31 субъект (16,8%) отчет не подал.

При этом юридические лица продемонстрировали более высокий уровень своевременной отчетности. Среди них в установленный срок отчеты подали 89,1%, тогда как среди физических лиц этот показатель составил 76,3%.

Какая ответственность предусмотрена за непредставление отчета

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета о лоббировании в Реестр прозрачности.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан с запретом на осуществление лоббистской деятельности сроком на один год.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что в рамках своих полномочий будут принимать меры по привлечению к административной ответственности лиц, не представивших отчет о лоббировании в установленный законом срок.

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