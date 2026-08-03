В Украине предлагают демобилизовать военнослужащих старше 50 лет с ограниченной годностью

Автор инициативы предлагает увольнять со службы военнослужащих в возрасте от 50 лет, имеющих ограниченную годность по трем и более статьям ВЛК, и исключать их из воинского учета.

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Военнослужащие в возрасте от 50 лет, которые по заключению ВЛК имеют ограниченную годность по трем и более статьям, не могут полноценно проходить службу даже в подразделениях обеспечения. Вместо этого они могли бы работать в гражданском секторе и платить налоги. С такими аргументами на сайте Кабинета Министров появилась петиция с призывом рассмотреть вопрос о демобилизации и последующем снятии с воинского учета военнослужащих в возрасте 50 лет и старше, имеющих заключение военно-медицинской комиссии об ограниченной годности к службе.

Речь идет о лицах, которые по решению ВЛК признаны годными только к прохождению службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях и организациях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Что предлагает автор петиции

Автор инициативы предлагает демобилизовать таких военнослужащих и в дальнейшем исключить их из воинского учета, если у них имеется заключение об ограниченной годности по трем и более статьям.

По его мнению, такие люди уже не обладают достаточным состоянием здоровья для прохождения службы даже в подразделениях, где предусмотрены менее интенсивные условия выполнения служебных обязанностей.

Чем автор обосновывает необходимость изменений

В тексте петиции №41/010432-26эп отмечается, что в то же время эти граждане еще могут работать в гражданской жизни, где в настоящее время существует значительный спрос на работников.

Автор считает, что, выполняя посильную работу и платя налоги, они могли бы приносить больше пользы государству, чем оставаясь на военной службе без возможности эффективно выполнять возложенные задачи.

Также в петиции подчеркивается, что в противном случае такие военнослужащие, по мнению автора, становятся финансовым бременем для государства, не имея возможности быть достаточно полезными во время прохождения службы.

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