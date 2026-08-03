$50 тысяч за жизнь судьи: в Одессе разоблачили организатора заказного убийства

Следствие утверждает, что подозреваемый разработал план преступления, определил вознаграждение исполнителю и финансировал подготовку покушения.

Фото: ОГП

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В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства судьи одного из районных судов города. По версии следствия, мотивом преступления было завладение имуществом и деньгами судьи.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подозреваемый разработал подробный план убийства, нашел исполнителя и предложил ему вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.

Из этой суммы 10 тысяч долларов должны были быть выплачены в качестве аванса после начала реализации плана, а остальные средства — после подтверждения совершения заказного убийства. Кроме того, организатор согласился оплатить приобретение оружия и боеприпасов.

Во время встреч с «исполнителем», действовавшим под контролем правоохранителей, мужчина обсуждал способ нападения, сумму вознаграждения, меры конспирации, а также должен был передать информацию о месте проживания судьи, маршрутах его передвижения и автомобилях.

Правоохранители зафиксировали переговоры, передачу средств на приобретение оружия и другие действия, связанные с подготовкой преступления.

Мужчину задержали после передачи 1000 долларов США на приобретение оружия. По информации прокуратуры, задержание произошло во время передачи очередной части средств на подготовку преступления.

Подозреваемому инкриминируют незавершённое покушение на организацию умышленного убийства, совершённого по заказу и из корыстных побуждений.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Фото: ОГП

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