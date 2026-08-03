Выпил — сиди дома: нетрезвых на улицах хотят штрафовать строже

В Украине предлагают ужесточить наказание за появление в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Автор инициативы считает, что действующие штрафы за появление в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения уже не оказывают сдерживающего эффекта и не соответствуют современным экономическим условиям. Он предлагает пересмотреть законодательство, чтобы ужесточить ответственность за поведение, нарушающее общественный порядок, создающее опасность для других или унижающее человеческое достоинство.

Предлагают пересмотреть действующие штрафы

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о существенном ужесточении административной ответственности за появление лиц в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автор подчеркивает, что речь идет не о наказании за сам факт употребления алкоголя, а об ответственности за поведение, нарушающее общественный порядок, создающее опасность для окружающих или унижающее человеческое достоинство и общественную мораль.

Почему, по мнению автора, нужны изменения

В тексте петиции отмечается, что действующий размер административного взыскания был установлен много лет назад и в настоящее время фактически утратил свой сдерживающий эффект. По мнению автора, он больше не соответствует современным экономическим условиям и не побуждает нарушителей соблюдать общественный порядок.

Также приводятся официальные данные, сформированные на основе информации Национальной полиции Украины за 2024 год. Согласно им, 13,2 % всех административных правонарушений в Украине были совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них 11,6 % приходится именно на алкогольное опьянение. По словам автора, это означает, что примерно каждое восьмое административное правонарушение связано с состоянием опьянения.

Какие проблемы описаны в петиции

Автор №41/010435-26еп отмечает, что граждане ежедневно сталкиваются со случаями, когда лица в состоянии сильного алкогольного опьянения ведут себя агрессивно, используют нецензурную лексику, пристают к прохожим, лежат на тротуарах, в парках, на детских площадках, возле магазинов и остановок общественного транспорта или создают опасность для себя и окружающих.

По его мнению, особенно остро это воспринимают семьи с детьми, пожилые люди и все, кто стремится жить в безопасном и цивилизованном обществе.

Какие изменения предлагают

В петиции Кабинет Министров Украины призывают разработать законопроект, который будет предусматривать:

существенное ужесточение административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения;

пересмотр размеров штрафов в соответствии с современными экономическими реалиями;

возможность применения альтернативных мер воздействия, в частности общественных работ или рассрочки уплаты штрафа в случаях, определённых законом;

проведение информационных кампаний по вопросам ответственного употребления алкоголя и соблюдения общественного порядка.

На что рассчитывает автор инициативы

Автор петиции считает, что реализация таких изменений будет способствовать сокращению числа административных правонарушений, повышению уровня общественной безопасности, формированию взаимного уважения между гражданами и укреплению доверия общества к государству.

Также в обращении отмечается, что сильное государство — это государство, в котором граждане могут безопасно находиться на улицах, в парках, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах, не опасаясь агрессивного или неадекватного поведения лиц в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автор призывает поддержать петицию и инициировать соответствующие законодательные изменения.

Какие штрафы действуют на сегодняшний день

Несмотря на многочисленные призывы ужесточить ответственность за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии сильного опьянения, в Украине до сих пор действуют штрафы, которые не менялись годами. За первое нарушение можно получить предупреждение или штраф от 51 до 119 гривен.

Если лицо повторно совершит такое правонарушение в течение года, ему грозит штраф от 119 до 170 гривен. Кроме того, суд может назначить общественные работы сроком от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием 20% заработка или административный арест до 15 суток.

За третье аналогичное нарушение в течение года, если лицо уже дважды привлекалось к административной ответственности, предусмотрен штраф от 102 до 136 гривен, общественные работы сроком от 20 до 30 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или административный арест до 15 суток.

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