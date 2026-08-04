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В Украине изменят правила строительства жилья: новые ГСН коснутся шума, лифтов и безбарьерности

08:48, 4 августа 2026
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Министерство восстановления готовит масштабное обновление государственных строительных норм, которое предусматривает новые требования к жилым домам, пожарной безопасности и комфорту жильцов.
В Украине изменят правила строительства жилья: новые ГСН коснутся шума, лифтов и безбарьерности
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Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины приступило к подготовке изменений в государственные строительные нормы, касающиеся жилых домов. Новые требования должны учесть современные подходы к проектированию жилья, повысить уровень безопасности, доступности, комфорта, а также усилить защиту жильцов от шума.

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Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины утвердило техническое задание и приступило к подготовке проекта Изменения № 2 к ДБН В.2.2-15:2019 «Жилые дома. Основные положения».

Обновление коснется общих требований к жилым домам, архитектурно-планировочных решений, инженерного оборудования, пожарной безопасности и доступности. Отдельно планируется урегулировать вопросы защиты жилых помещений от шума и вибрации, уточнив требования к размещению встроенных и встроенно-пристроенных общественных помещений в жилых домах.

По словам заместителя министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Натальи Козловской, обновление государственных строительных норм призвано привести их в соответствие с современными потребностями, повысить безопасность, доступность и комфорт жилья, а также учесть развитие инженерной и цифровой инфраструктуры. Кроме того, изменения должны способствовать реализации будущих проектов социального жилья и гармонизации украинских норм с европейскими стандартами.

Больше требований к доступности и безбарьерности

Обновленные нормы будут дополнены требованиями к планировочным и конструктивным решениям жилых и нежилых помещений в части безбарьерности. Речь идет о доступности жилых домов от входа в здание, возможности безопасного передвижения внутри и эвакуации.

Также будут уточнены требования к обустройству придомовой территории для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, инклюзивных маршрутов, пешеходных путей, пандусов, поручней, средств ориентации и получения информации.

Изменятся требования к планировке жилых домов

Проект предусматривает уточнение перечня общественных помещений, которые можно размещать в жилых домах, а также помещений, допускаемых у входов в многоквартирные дома.

Кроме того, будут обновлены требования к планированию придомовых территорий, в частности в отношении размещения автостоянок, велосипедных парковок и других наружных элементов.

ДБН также планируется дополнить положениями о размещении электронных сетей связи, чтобы современная цифровая инфраструктура учитывалась ещё на этапе проектирования жилых домов.

Ужесточат требования к пожарной безопасности

Изменения предусматривают уточнение требований к путям эвакуации, в том числе для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Также будут определены случаи, когда для жилых домов условной высотой до 26,5 метра (ориентировочно девять этажей) достаточно одной лестничной клетки, а когда, в зависимости от количества или площади квартир, необходимо оборудовать две лестничные клетки для безопасной эвакуации жильцов.

Обновят требования к лифтам

Новые нормы предусматривают уточнение требований к расположению и характеристикам лифтов в жилых домах.

В частности, планируется определить требования к размерам лифтовых холлов и кабин, возможности соединения жилых этажей с подземной частью здания, где расположены сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения.

Также будут уточнены требования к пожарным лифтам грузоподъемностью не менее 1000 килограммов и лифтам, приспособленным для перевозки людей в инвалидных креслах.

Введут новые требования по защите от шума

В государственные строительные нормы планируется включить отдельные требования по защите жилых помещений от шума и вибрации.

В частности, будут уточнены условия размещения встроенных и встроенно-пристроенных общественных помещений, деятельность которых может создавать дополнительный шум для жильцов.

В настоящее время ведется подготовка первого варианта проекта изменений в государственные строительные нормы.

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Украина строительство

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