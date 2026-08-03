Бизнес попросил отсрочку — запуск «еАкциза» отложат до 1 июля 2027 года

Компании заявили, что им требуется больше времени на подготовку, и министерство поддержало эту инициативу.

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В Минцифры сообщили, что во время встречи стороны обсудили подготовку к запуску «еАкциза». Бизнес обратился с просьбой предоставить больше времени для интеграции учетных систем, настройки внутренних процессов и проведения тестирования.

По итогам обсуждения участники согласовали новую дорожную карту внедрения системы и приступили к подготовке соответствующих законодательных изменений.

Минцифры предложит перенести запуск

В министерстве заявили, что поддерживают обращение бизнеса и планируют предложить Кабинету Министров Украины перенести обязательный запуск «еАкциза» на 1 июля 2027 года.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что подготовка рынка не будет остановлена. Совместно с представителями бизнеса планируется реализовать поэтапный план внедрения системы — от регистрации участников в системе до полноценного тестирования и дальнейшего использования «еАкциза».

Что уже работает

В Минцифры сообщили, что с 1 августа уже работает тестовая среда для интеграции учетных систем с «еАкцизом», а экономические операторы активно присоединились к тестированию.

Кроме того, запущена CRM-система технической поддержки экономических операторов. Через неё каждый представитель бизнеса имеет личный кабинет для подачи обращений, замечаний и отслеживания их обработки.

Тестирование продолжается

В настоящее время проходит второй этап тестирования системы с участием компаний JTI, DLS и сети «ЛотОК».

Также проводится тестирование механизма уплаты акцизного налога. По итогам этой работы планируется подготовить систему к полноценному внедрению после завершения всех необходимых этапов подготовки.

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