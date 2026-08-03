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Владимир Зеленский анонсировал создание Карпатской инициативы: какие страны войдут в новый союз

19:34, 3 августа 2026
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В новый формат сотрудничества планируется привлечь восемь европейских государств для реализации совместных проектов в сфере безопасности, экономики и гуманитарной сферы.
Владимир Зеленский анонсировал создание Карпатской инициативы: какие страны войдут в новый союз
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Украина инициировала Карпатскую инициативу — новый формат сотрудничества государств, связанных Карпатским регионом. Инициатива призвана объединить страны вокруг вопросов безопасности, экономики, логистики, восстановления Украины, культуры и туризма. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, идея создания Карпатской инициативы возникла из-за того, что не все страны готовы оказывать Украине военную помощь, однако стремятся присоединиться к гуманитарному, безопасностному и экономическому сотрудничеству, а также участвовать в восстановлении страны.

«Когда соседние страны думают о восстановлении, это также вера в Украину, в то, что всё будет мирно. И у нас будет мир. Это также важный сигнал», — отметил Президент.

Что предусматривает Карпатская инициатива

Владимир Зеленский сообщил, что Карпатская инициатива объединит страны, которые связаны между собой не только географически или добрососедскими отношениями, но и общими экономическими и безопасностными интересами.

По его словам, новый формат сотрудничества будет охватывать вопросы логистики, экономики, безопасности, культуры и развития туризма.

Инициативу представили руководству ЕС

Президент сообщил, что уже ознакомил с этой идеей президентов Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам Зеленского, в Европейском союзе положительно отнеслись к предложенному формату сотрудничества.

Первое мероприятие планируется провести осенью

Президент сообщил, что запуск Карпатской инициативы планируется уже осенью этого года. В настоящее время продолжается согласование дат проведения мероприятия.

По словам главы государства, в будущем для Карпатского региона планируется реализовывать отдельные программы, направленные на финансирование, развитие туризма, экономики и безопасности.

Какие страны могут присоединиться

Как отметил Владимир Зеленский, Карпатская инициатива будет касаться не только украинских Карпат.

К новому формату сотрудничества планируется привлечь Украину, Румынию, Австрию, Сербию, Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию.

Президент подчеркнул, что эта инициатива должна стать платформой, вокруг которой страны региона смогут объединиться для реализации совместных проектов и развития сотрудничества.

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Украина Владимир Зеленский

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