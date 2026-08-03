Ольгу Стефанишину освободили от должности посла Украины в США

Президент подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 696/2026, которым освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 3 августа 2026 года.

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