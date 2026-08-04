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Владельцам приватизированных комнат в общежитиях напомнили о налоге: кого это касается

09:24, 4 августа 2026
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В ГНС объяснили, почему после оформления права собственности комната становится объектом налогообложения и когда действуют налоговые льготы.
Владельцам приватизированных комнат в общежитиях напомнили о налоге: кого это касается
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В Государственной налоговой службе разъяснили особенности налогообложения приватизированных комнат в общежитиях. Хотя сами общежития не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, после приватизации комната переходит в частную собственность и подлежит налогообложению.

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Общежития не облагаются налогом, но есть исключение

Общежития не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В то же время граждане имеют право приватизировать жилые помещения в общежитиях, находящихся в собственности территориальных общин.

После приватизации комната становится объектом налогообложения

После приватизации комната в общежитии переходит в частную собственность физического лица. Владелец получает право свободно распоряжаться таким имуществом, в частности продавать, дарить или завещать его.

В ГНС отметили, что приватизированная комната в общежитии является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Поскольку комната является изолированным жилым помещением в многоквартирном доме, для целей налогообложения она приравнивается к квартире.

Какова база налогообложения

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой недвижимости или его доли.

Для физических лиц налогооблагаемая база квартиры или квартир, независимо от их количества, уменьшается на 60 квадратных метров.

Когда льгота не применяется

Налоговая льгота не действует, если приватизированная комната в общежитии используется для получения дохода.

В частности, это касается случаев, когда жилье сдается в аренду, лизинг или пользование либо используется в предпринимательской деятельности.

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