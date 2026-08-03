Налог на посылки стоимостью до 150 евро: украинцы требуют отозвать законопроект, поскольку это может повлиять на оборону

Авторы петиции утверждают, что налогообложение международных почтовых отправлений может затруднить закупку комплектующих для дронов, средств связи и другого оборудования для Сил обороны.

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Как известно, в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект № 15460, который предусматривает отмену действующего необлагаемого налогом порога для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

В то же время граждане зарегистрировали на сайте Кабинета Министров Украины петицию, в которой призывают отозвать законопроект и инициировать пересмотр соответствующих обязательств, взятых Украиной в рамках международных программ финансовой поддержки.

Какие аргументы в пользу введения налогообложения приводит Минфин

В тексте петиции №41/010433-26эп отмечается, что Министерство финансов обосновывает необходимость введения налогообложения международных почтовых отправлений четырьмя основными аргументами:

выполнением международных обязательств Украины в рамках программ финансовой поддержки;

гармонизацией украинского законодательства с законодательством Европейского Союза;

защитой украинских производителей от неравной конкуренции;

необходимостью увеличения доходов государственного бюджета.

Кроме того, авторы обращения отмечают, что, по данным Минфина, в Украину ежегодно поступает около 75 миллионов международных почтовых отправлений, большинство из которых в настоящее время не облагается налогом благодаря действующему необлагаемому порогу. По их мнению, предложенные изменения напрямую затронут миллионы граждан, поэтому требуют более тщательной оценки с точки зрения соответствия национальным интересам.

Призывают пересмотреть международные обязательства

Авторы петиции подчеркивают, что наличие международных обязательств не лишает Кабинет Министров права инициировать переговоры о пересмотре отдельных условий их выполнения.

По их мнению, именно правительство представляет государство в переговорах с международными финансовыми организациями и должно отстаивать национальные интересы Украины. В обращении также отмечается, что нынешние условия являются беспрецедентными, поскольку ни одно другое государство — участник программ МВФ — не ведет масштабную войну, не обеспечивает многомиллионную армию и не имеет столь масштабного волонтерского движения.

Авторы ставят под сомнение аргумент о защите украинского производителя

В петиции отмечается, что тезис о защите украинского производителя является главным публичным обоснованием законопроекта.

В то же время, по мнению авторов обращения, правительство не обнародовало экономическое обоснование того, как именно налогообложение международных отправлений будет способствовать развитию украинского производства. Они обращают внимание на отсутствие расчетов относительно того, какие именно отрасли получат положительный эффект, насколько может вырасти производство, сколько новых рабочих мест будет создано, какими будут дополнительные налоговые поступления и как изменения повлияют на предприятия, использующие импортные комплектующие.

Что указано о бюджетном эффекте

Авторы петиции ссылаются на официальные оценки Министерства финансов, согласно которым отмена режима освобождения от налогообложения международных почтовых отправлений должна обеспечить около 10 млрд грн дополнительных доходов государственного бюджета в год.

При этом они подчеркивают, что такая сумма составляет незначительную долю общих доходов бюджета, а правительство не представило комплексной оценки соотношения ожидаемого фискального эффекта и возможных экономических потерь. В частности, речь идет об отсутствии расчетов относительно увеличения расходов граждан и предприятий, влияния на волонтерские закупки, производство продукции оборонного назначения, международную электронную торговлю и административные расходы государства.

В петиции заявляют о возможном влиянии на обороноспособность

Отдельно авторы обращения подчеркивают, что в условиях полномасштабной войны международные почтовые отправления используются не только для личных нужд.

По их словам, через международные торговые площадки военнослужащие, волонтеры, благотворительные организации и предприятия закупают комплектующие для FPV-дронов, электронику, средства связи, медицинское оборудование, специализированные инструменты и другие товары для обеспечения Сил обороны Украины. По их мнению, удорожание или усложнение таких закупок может увеличить расходы граждан и волонтерских организаций, поэтому эти вопросы должны рассматриваться не только как элемент налоговой политики, но и как составляющая национальной безопасности.

На какие результаты опроса ссылаются авторы

В петиции также приведены результаты общенационального исследования Социологической группы «Рейтинг», согласно которым:

82% граждан Украины не поддерживают введение НДС на международные почтовые отправления;

64% считают международные посылки важными именно в условиях войны;

79% убеждены, что подорожание международных отправлений негативно повлияет на деятельность волонтеров и обеспечение обороны;

85% считают, что даже задержка международных почтовых отправлений окажет негативное влияние на обороноспособность Украины;

лишь 4% украинцев однозначно поддерживают введение налогообложения международных посылок.

По мнению авторов обращения, эти результаты свидетельствуют о необходимости широкого общественного обсуждения соответствующей законодательной инициативы.

Какие требования содержит петиция

Авторы петиции просят Кабинет Министров Украины:

отозвать законопроект о введении налогообложения международных почтовых отправлений;

инициировать переговоры с Международным валютным фондом, Европейской комиссией и другими международными партнерами о пересмотре соответствующих обязательств с учетом военного положения, потребностей обороноспособности и защиты национальных экономических интересов;

не допускать принятия других решений в сфере налоговой политики, которые во время военного положения могут непропорционально ограничить возможности граждан, волонтерских организаций и украинских предпринимателей.

В заключении обращения подчеркивается, что его целью не является отказ Украины от международного сотрудничества или выполнения международных обязательств. Авторы считают, что пересмотр отдельных договоренностей является реализацией права и обязанности правительства отстаивать национальные интересы государства в условиях полномасштабной войны.

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