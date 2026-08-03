Кадровые изменения в дипломатии: Владимир Зеленский уволил сразу шестерых послов Украины

Президент Украины подписал сразу несколько указов об увольнении послов в США, Австрии, Сингапуре, Тунисе, Ливии, Таджикистане и Кыргызстане.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об освобождении украинских дипломатов от должностей послов. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Указом № 698/2026 уволен Владимир Хованец с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Тунисской Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ливии, которую он занимал по совместительству.

Указом № 699/2026 Василий Химинец освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австрийской Республике.

Указом № 700/2026 Валерий Евдокимов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан.

Указом № 701/2026 Валерий Жовтенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике.

Указом № 702/2026 уволена Екатерина Зеленко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее-Даруссаламе, которую она занимала по совместительству.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 696/2026, которым освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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