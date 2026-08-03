Украина ввела санкции против поставщиков компонентов для «Искандеров», ракет и дронов РФ

В санкционный список включены предприятия, производящие ракетное топливо, взрывчатые вещества, системы РЭБ, оптику и военную электронику для России.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 704/2026 о введении в действие решения СНБО от 2 июля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Ограничения касаются производителей и поставщиков компонентов для баллистических ракет, вооружения, средств РЭБ, дронов и другой военной продукции.

Санкции введены в отношении 23 юридических лиц и связанных с ними 20 физических лиц, которые, по данным украинских властей, производят и поставляют оборудование и компоненты для российского военно-промышленного комплекса и силовых структур в обход международных санкций.

В санкционный список, в частности, вошла компания «Кидма Тек», которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Также под санкции попал завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного «Ростеха». На предприятии производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, в частности поставляют твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты «Искандер-М».

Кроме того, ограничения были введены в отношении компании «Спецелектронкомплект», занимающейся производством управляемых авиационных ракет, и предприятия «Аурум», поставляющего российским военным системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

В санкционный список также включены российские ИТ-предприятия, разрабатывающие цифровые решения и программное обеспечение в сфере информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

Решением СНБО Кабинету Министров Украины и Службе безопасности Украины совместно с Национальным банком Украины и Комиссией по государственным наградам и геральдике поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки и других государств о применении санкций, а также поднять вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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