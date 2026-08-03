Зеленский сменил представителя Украины при ЮНЕСКО: кого уволили и кто занял эту должность
21:35, 3 августа 2026
Президент Украины уволил Вадима Омельченко с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО и назначил на эту должность Викторию Лялину-Бойко.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 697/2026, которым освободил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Вадима Омельченко от должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству.
В то же время глава государства подписал указ № 703/2026 о назначении Виктории Лялиной-Бойко Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
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