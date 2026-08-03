В Минобороны новый заместитель — за что будет отвечать Николай Швидкий

Вновь назначенный чиновник будет отвечать за укрепление связи между руководством Минобороны и военными на передовой.

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Кабинет министров назначил Николая Швидкого заместителем министра обороны Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

По его словам, это назначение является частью формирования команды, которая должна быстрее преобразовывать потребности фронта в конкретные решения.

Ключевым направлением работы Николая Швидкого станет укрепление практического взаимодействия Министерства обороны с вооруженными силами. Прежде всего речь идет о координации работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и Главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины Михаилом Драпатым.

Как отметил Евгений Хмара, решения Министерства обороны должны быть максимально приближены к реальной ситуации на фронте, потребностям боевых подразделений и задачам, которые выполняют Силы обороны.

По словам главы оборонного ведомства, для этого необходима постоянная работа в бригадах и подразделениях на линии боевого столкновения. Это позволит четко понимать реальное положение дел в армии и слышать запросы военнослужащих, в частности непосредственно от солдат.

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