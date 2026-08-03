Как долго действует заключение ВЛК и когда могут отправить на повторный медосмотр
Во время военного положения прохождение военно-медицинской комиссии (ВЛК) является обязательным для нескольких категорий граждан. В то же время законодательство предусматривает случаи, когда проходить военно-медицинскую экспертизу не требуется.
Кто обязан пройти ВЛК
Обязательному медицинскому осмотру военно-врачебной комиссией подлежат военнообязанные, в частности те, кто получил повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Также повторный медицинский осмотр должны пройти бывшие «ограниченно годные». Речь идет о лицах, которые ранее имели статус «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время» и не прошли повторный осмотр после отмены этого статуса в 2024 году.
Кроме того, ВЛК проходят кандидаты на военную службу по контракту, добровольно поступающие на службу.
Когда военнослужащие проходят ВЛК
Обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией проходят военнослужащие, которым требуется пересмотр состояния здоровья, в частности после ранения.
Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти ВЛК в течение 60 дней после автоматического зачисления на воинский учет, обновить свои данные и получить воинско-учетные документы.
Нужно ли проходить ВЛК при наличии отсрочки или освобождения от военной службы
Военнообязанные, имеющие бронирование или оформленную отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить военно-медицинскую экспертизу.
В то же время это правило не распространяется на случаи, когда лицо:
- подписывает контракт на прохождение военной службы;
- до сих пор имеет решение ВЛК с формулировкой «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и не проходила повторный медицинский осмотр (кроме лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
- самостоятельно выразила желание пройти медицинский осмотр.
Для прохождения ВЛК необходимо получить соответствующее направление.
Кто выдает направление на ВЛК
Направление является обязательным документом для прохождения военно-врачебной комиссии. Его могут выдать:
- руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;
- командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.
Для военнообязанных в настоящее время действует упрощенная процедура получения направления. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».
Для этого нужно перейти на вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВЛК», заполнить форму и отправить запрос. После проверки электронное направление должно появиться в личном кабинете.
Таким образом, для получения электронного направления не требуется лично обращаться в ТЦК. В то же время эта возможность пригодится только в том случае, если лицо может пройти ВЛК в том ТЦК, к которому оно приписано.
Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». Для этого необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о прохождении военно-врачебной комиссии.
При этом повестка не является направлением на ВВК. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения учетных данных или мобилизации, тогда как направление является документом, дающим право пройти медицинский осмотр с конкретной целью, в частности во время мобилизации, заключения контракта или поступления в высшее военное учебное заведение.
Каковы сроки прохождения ВЛК и как долго действует заключение
Если во время базового медицинского осмотра военнообязанного нет необходимости в дополнительных обследованиях, прохождение ВЛК не может длиться более шести дней.
Если же требуются дополнительные лабораторные или инструментальные исследования в условиях стационара или консультации других врачей, общий срок прохождения военно-врачебной комиссии не должен превышать 14 дней с момента получения направления.
Поскольку ВЛК определяет годность к военной службе только на момент прохождения осмотра, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и стандартным осмотром врачей.
В период военного положения решение ВЛК о годности к военной службе в отношении военнообязанных остается в силе в течение одного года.
Например, если медицинский осмотр был пройдено в марте 2025 года, то уже в апреле 2026 года медицинские данные в реестре «Оберег» и приложении «Резерв+» будут считаться устаревшими, и лицо могут повторно направить на прохождение ВЛК.
Если комиссия установила «непригодность к военной службе с повторным осмотром через 6–12 месяцев», рекомендуется пройти повторный осмотр за три-четыре недели до истечения срока, указанного в справке ВЛК.
В то же время, если была установлена «непригодность к военной службе» и лицо исключено из воинского учета, повторный медицинский осмотр не проводится.
Кроме того, если в течение года у человека появилось новое тяжелое заболевание или он перенес операцию, он имеет право инициировать новый осмотр ВЛК до истечения установленного срока.
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