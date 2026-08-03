Как долго действует заключение ВЛК и когда могут отправить на повторный медосмотр

Решение военно-медицинской комиссии имеет ограниченный срок действия.

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Во время военного положения прохождение военно-медицинской комиссии (ВЛК) является обязательным для нескольких категорий граждан. В то же время законодательство предусматривает случаи, когда проходить военно-медицинскую экспертизу не требуется.

Кто обязан пройти ВЛК

Обязательному медицинскому осмотру военно-врачебной комиссией подлежат военнообязанные, в частности те, кто получил повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также повторный медицинский осмотр должны пройти бывшие «ограниченно годные». Речь идет о лицах, которые ранее имели статус «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время» и не прошли повторный осмотр после отмены этого статуса в 2024 году.

Кроме того, ВЛК проходят кандидаты на военную службу по контракту, добровольно поступающие на службу.

Когда военнослужащие проходят ВЛК

Обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией проходят военнослужащие, которым требуется пересмотр состояния здоровья, в частности после ранения.

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти ВЛК в течение 60 дней после автоматического зачисления на воинский учет, обновить свои данные и получить воинско-учетные документы.

Нужно ли проходить ВЛК при наличии отсрочки или освобождения от военной службы

Военнообязанные, имеющие бронирование или оформленную отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить военно-медицинскую экспертизу.

В то же время это правило не распространяется на случаи, когда лицо:

подписывает контракт на прохождение военной службы;

до сих пор имеет решение ВЛК с формулировкой «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и не проходила повторный медицинский осмотр (кроме лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);

самостоятельно выразила желание пройти медицинский осмотр.

Для прохождения ВЛК необходимо получить соответствующее направление.

Кто выдает направление на ВЛК

Направление является обязательным документом для прохождения военно-врачебной комиссии. Его могут выдать:

руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;

командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

Для военнообязанных в настоящее время действует упрощенная процедура получения направления. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».

Для этого нужно перейти на вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВЛК», заполнить форму и отправить запрос. После проверки электронное направление должно появиться в личном кабинете.

Таким образом, для получения электронного направления не требуется лично обращаться в ТЦК. В то же время эта возможность пригодится только в том случае, если лицо может пройти ВЛК в том ТЦК, к которому оно приписано.

Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». Для этого необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о прохождении военно-врачебной комиссии.

При этом повестка не является направлением на ВВК. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения учетных данных или мобилизации, тогда как направление является документом, дающим право пройти медицинский осмотр с конкретной целью, в частности во время мобилизации, заключения контракта или поступления в высшее военное учебное заведение.

Каковы сроки прохождения ВЛК и как долго действует заключение

Если во время базового медицинского осмотра военнообязанного нет необходимости в дополнительных обследованиях, прохождение ВЛК не может длиться более шести дней.

Если же требуются дополнительные лабораторные или инструментальные исследования в условиях стационара или консультации других врачей, общий срок прохождения военно-врачебной комиссии не должен превышать 14 дней с момента получения направления.

Поскольку ВЛК определяет годность к военной службе только на момент прохождения осмотра, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и стандартным осмотром врачей.

В период военного положения решение ВЛК о годности к военной службе в отношении военнообязанных остается в силе в течение одного года.

Например, если медицинский осмотр был пройдено в марте 2025 года, то уже в апреле 2026 года медицинские данные в реестре «Оберег» и приложении «Резерв+» будут считаться устаревшими, и лицо могут повторно направить на прохождение ВЛК.

Если комиссия установила «непригодность к военной службе с повторным осмотром через 6–12 месяцев», рекомендуется пройти повторный осмотр за три-четыре недели до истечения срока, указанного в справке ВЛК.

В то же время, если была установлена «непригодность к военной службе» и лицо исключено из воинского учета, повторный медицинский осмотр не проводится.

Кроме того, если в течение года у человека появилось новое тяжелое заболевание или он перенес операцию, он имеет право инициировать новый осмотр ВЛК до истечения установленного срока.

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