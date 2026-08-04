Повестка уже на руках — какие действия обязательны для военнообязанного

Что нужно делать после вручения повестки, какие причины неявки считаются уважительными и нужно ли ждать повторного вызова.

Фото: Фокус

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После получения повестки гражданин обязан не только явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанное время, но и выполнить ряд других требований, предусмотренных законодательством. В ТЦК напомнили, что порядок действий после вручения повестки определен правительственным Порядком проведения призыва во время мобилизации, а соблюдение этих требований является обязательным для военнообязанных.

Какие обязанности возникают после получения повестки

Порядок проведения мобилизации четко определяет обязанности граждан после вручения повестки. От своевременного выполнения этих требований зависит ведение воинского учета и организация мобилизационных мероприятий.

В соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным Кабинетом Министров Украины, гражданин после получения повестки обязан:

прибыть в указанные в повестке дату, время и место, имея при себе документ, удостоверяющий личность, военно-учетный документ, а также другие документы, если это указано в повестке;

если прибыть невозможно по уважительным причинам — в кратчайший срок сообщить об этом районному (городскому) территориальному центру комплектования и социальной поддержки и предоставить документы, подтверждающие причину неявки.

Какие причины неявки считаются уважительными

Уважительная причина должна быть подтверждена документально. К таким причинам относятся только случаи, определенные законодательством.

В частности, это могут быть состояние здоровья, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или другие обстоятельства, которые объективно сделали невозможным прибытие в ТЦК и СП в указанное время.

Нужно ли ждать новую повестку после устранения причины

Если обстоятельства, препятствовавшие прибытию, прекратились, гражданин должен прибыть в ТЦК и СП в срок, установленный законодательством. При этом ждать повторного вызова или новой повестки не нужно.

Также при прибытии в территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнообязанный обязан выполнять законные требования должностных лиц, необходимые для уточнения военно-учетных данных, прохождения медицинского осмотра или проведения других предусмотренных законодательством мероприятий.

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