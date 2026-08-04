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Повестка уже на руках — какие действия обязательны для военнообязанного

10:15, 4 августа 2026
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Что нужно делать после вручения повестки, какие причины неявки считаются уважительными и нужно ли ждать повторного вызова.
Повестка уже на руках — какие действия обязательны для военнообязанного
Фото: Фокус
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После получения повестки гражданин обязан не только явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанное время, но и выполнить ряд других требований, предусмотренных законодательством. В ТЦК напомнили, что порядок действий после вручения повестки определен правительственным Порядком проведения призыва во время мобилизации, а соблюдение этих требований является обязательным для военнообязанных.

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Какие обязанности возникают после получения повестки

Порядок проведения мобилизации четко определяет обязанности граждан после вручения повестки. От своевременного выполнения этих требований зависит ведение воинского учета и организация мобилизационных мероприятий.

В соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным Кабинетом Министров Украины, гражданин после получения повестки обязан:

  • прибыть в указанные в повестке дату, время и место, имея при себе документ, удостоверяющий личность, военно-учетный документ, а также другие документы, если это указано в повестке;
  • если прибыть невозможно по уважительным причинам — в кратчайший срок сообщить об этом районному (городскому) территориальному центру комплектования и социальной поддержки и предоставить документы, подтверждающие причину неявки.

Какие причины неявки считаются уважительными

Уважительная причина должна быть подтверждена документально. К таким причинам относятся только случаи, определенные законодательством.

В частности, это могут быть состояние здоровья, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или другие обстоятельства, которые объективно сделали невозможным прибытие в ТЦК и СП в указанное время.

Нужно ли ждать новую повестку после устранения причины

Если обстоятельства, препятствовавшие прибытию, прекратились, гражданин должен прибыть в ТЦК и СП в срок, установленный законодательством. При этом ждать повторного вызова или новой повестки не нужно.

Также при прибытии в территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнообязанный обязан выполнять законные требования должностных лиц, необходимые для уточнения военно-учетных данных, прохождения медицинского осмотра или проведения других предусмотренных законодательством мероприятий.

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