Верховная Рада планирует открыть представительство в Европарламенте

Руслан Стефанчук сообщил о планах открытия представительства Верховной Рады в Европарламенте.

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Верховная Рада в ближайшее время планирует создать собственное представительство при Европейском парламенте по аналогии с представительством Европарламента в Украине.

Отметим, что 3 августа в Киеве прошло Совещание послов — 2026, которое в этом году посвящено ключевым внешнеполитическим приоритетам Украины — восстановлению мира и усилению украинского лидерства.

В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал сразу несколько указов об увольнении послов в США, Австрии, Сингапуре, Тунисе, Ливии, Таджикистане и Кыргызстане.

«Уже в ближайшее время мы ставим перед собой цель открыть представительство Верховной Рады Украины в Европейском парламенте, так же, как Европейский парламент уже открыл свое представительство в Украине», — подчеркнул Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совещания с послами Украины.

Отдельным направлением работы станет усиление сотрудничества с северными и балтийскими странами. По словам Стефанчука, в ближайшее время запланированы визиты в Рейкьявик и Хельсинки для углубления взаимодействия со странами Северной Европы и Балтии.

Также Стефанчук подчеркнул важность парламентского измерения G7. Он отметил, что Украина в пятый раз примет участие в Саммите спикеров парламентов G7, который состоится 10–12 сентября в Париже.

Кроме того, он призвал дипломатов активизировать работу для продвижения переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз и открытия новых переговорных кластеров.

По словам Стефанчука, особое внимание необходимо уделять межпарламентскому сотрудничеству с западными соседями Украины, от которых в значительной степени зависит наше членство в ЕС.

«Должны совместно работать над снятием искусственных препятствий, прекращением необоснованной, политически мотивированной антиукраинской истории», — подчеркнул он.

В частности, Стефанчук сообщил о планах осуществить официальные визиты в Венгрию, Румынию и Словакию. По его словам, это будут первые за длительное время визиты главы украинского парламента в эти страны: в Румынию и Венгрию — впервые за 15 лет, в Словакию — за 8 лет.

Отдельно Стефанчук упомянул об отношениях с Польшей. Он отметил, что Верховная Рада продолжает сотрудничать с польским Сеймом и Сенатом и должна способствовать преодолению временных трудностей в двусторонних отношениях.

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