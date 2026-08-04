Государственная регистрация недвижимости: когда в Реестр вносят жилую площадь, а когда — нет

Какие сведения о площади обязательно вносятся в Государственный реестр вещных прав, а в каких случаях жилая площадь может отсутствовать.

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Во время государственной регистрации недвижимости собственники нередко обращают внимание на то, какие именно характеристики объекта внесены в Государственный реестр вещных прав. Один из наиболее распространенных вопросов касается общей и жилой площади. Хотя может показаться, что оба показателя должны указываться обязательно, законодательство устанавливает разные правила для каждого из них. Именно непонимание этих требований часто становится причиной недоразумений между заявителями и государственными регистраторами.

Какую площадь государственный регистратор обязан внести в Реестр

В соответствии с пунктом 29 Порядка ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 года № 1141, государственный регистратор обязан внести в Государственный реестр вещных прав сведения об общей площади объекта недвижимого имущества.

Общая площадь — это площадь всех помещений, входящих в состав квартиры, жилого дома или другого объекта недвижимости. Она является одной из основных технических характеристик объекта и относится к обязательным сведениям, которые должны содержаться в Реестре.

Что такое жилая площадь и когда ее могут внести в Реестр

Жилая площадь — это площадь только жилых комнат. В нее не входят кухня, коридор, ванная комната, кладовая и другие вспомогательные помещения. Для нежилых помещений понятие жилой площади вообще не применяется.

В отличие от общей площади, сведения о жилой площади не являются обязательными для внесения в Государственный реестр вещных прав.

Такие данные могут быть внесены только при условии, что они подтверждены надлежащими источниками. В частности, информация о жилой площади должна содержаться:

в правоустанавливающих документах;

в соответствующей архивной составляющей Государственного реестра прав;

в техническом паспорте, который является неотъемлемой составляющей правоустанавливающего документа.

Когда используются данные из ЕГЭССС

Если во время государственной регистрации квартиры или жилого дома возникает необходимость указать жилую площадь, а соответствующие сведения отсутствуют в документах, они должны содержаться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС).

Это правило действует даже в случаях, когда заявитель настаивает на внесении информации о жилой площади в Государственный реестр вещных прав.

Может ли государственный регистратор самостоятельно определить жилую площадь

Нет. Государственный регистратор не имеет права самостоятельно определять или рассчитывать жилую площадь объекта, даже если фактически такая площадь существует.

Внести эти сведения можно только при наличии подтверждения в документах или соответствующих сведений в ЕГЭССС. Если таких данных нет, регистратор не вправе указывать жилую площадь по собственному усмотрению.

Могут ли отказать в регистрации из-за отсутствия сведений о жилой площади

Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета подчеркивает: отсутствие информации о жилой площади само по себе не является основанием для отказа в проведении государственной регистрации вещного права.

В таком случае государственная регистрация проводится с указанием только общей площади объекта недвижимого имущества, без внесения сведений о жилой площади.

Что стоит проверить собственнику недвижимости

Площадь является важной технической характеристикой недвижимости, однако решающее значение при государственной регистрации имеют документы, подтверждающие право собственности и содержащие технические характеристики объекта.

Поэтому перед обращением к государственному регистратору стоит проверить, содержат ли правоустанавливающие документы, технический паспорт или, при необходимости, сведения в ЕГЭССС информацию о жилой площади. Если таких данных нет, это не будет препятствовать государственной регистрации права, однако в Реестре будет указана только общая площадь объекта.

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