Всеволод Ченцов назвал сроки открытия остальных переговорных кластеров с ЕС

Новый вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что считает реальной целью завершение переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС примерно за 1,5 года.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов заявил, что Украина считает реалистичными шансы открыть все остальные переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз уже осенью 2026 года.

Вице-премьер также объяснил, что переговорный процесс уже продолжается по первому и шестому кластерам. После открытия остальных направлений переговоры будут проходить параллельно по всем сферам взаимодействия Украины с ЕС.

Во время совещания руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом он отметил, что сейчас нет объективных препятствий для открытия второго, третьего, четвертого и пятого переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Он отметил, что Украина не смогла реализовать первоначальный план по открытию всех кластеров до завершения предыдущего политического сезона, однако переговорный процесс продвигается беспрецедентно быстрыми темпами.

Как отметил вице-премьер, Европейская комиссия еще никогда не работала так оперативно, «когда кластеры открываются ежемесячно».

Ченцов подчеркнул, что Украина планирует сохранить этот темп и пройти основной этап открытия кластеров осенью.

«Если говорить реалистично — это открыть два кластера в сентябре и следующие два, посмотрим, будет ли это октябрь, но однозначно мы хотим пройти этот путь осенью», — сказал он.

Ченцов также заявил, что считает реальной целью завершение переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС примерно за 1,5 года.

«Конец следующего года — это амбициозная, но реалистичная цель», — подытожил он.

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