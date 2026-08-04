Названы самые прибыльные профессиональные сферы Киева: кто из работников зарабатывает почти 90 тысяч гривен
Средняя зарплата в Украине продолжает расти, однако разница между отдельными отраслями остается весьма существенной. Если в сфере информационных технологий и телекоммуникаций работники могут рассчитывать почти на 89 тыс. грн в Киеве, то в здравоохранении и социальной сфере средние доходы более чем вдвое ниже. Обновленные статистические данные за июнь 2026 года также свидетельствуют о том, что столица сохраняет значительный отрыв от общеукраинского уровня оплаты труда.
Какой была средняя зарплата в июне 2026 года
Согласно статистическим данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в июне 2026 года составила 32 783 грн.
В Киеве этот показатель был значительно выше и достиг 48 393 грн. По сравнению с маем 2026 года средняя зарплата в столице выросла на 2,7%.
Где получают самые высокие зарплаты
Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в сфере информации и телекоммуникаций.
В июне 2026 года они составили:
- 77 931 грн в среднем по Украине;
- 88 878 грн в Киеве.
К числу наиболее высокооплачиваемых также относятся:
- финансовая и страховая деятельность — 61 047 грн по Украине и 69 403 грн в Киеве;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 40 845 грн по Украине и 52 627 грн в столице.
Какие отрасли имеют самые низкие зарплаты
Самый низкий средний уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.
В июне средняя зарплата составила:
- 22 274 грн по Украине;
- 31 843 грн в Киеве.
К отраслям с относительно невысокими средними доходами также относятся:
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 22 855 грн по Украине и 32 015 грн в Киеве;
- временное размещение и организация питания — 23 138 грн и 26 416 грн соответственно;
- искусство, спорт, развлечения и отдых — 25 089 грн по Украине и 34 352 грн в столице;
- образование — 25 394 грн по Украине и 32 060 грн в Киеве.
Какие еще зарплаты зафиксированы в экономике Киева
Статистические данные также содержат информацию о других видах экономической деятельности в столице:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 53 294 грн;
- промышленность — 32 755 грн;
- добывающая промышленность и разработка карьеров — 43 400 грн;
- перерабатывающая промышленность — 33 905 грн;
- строительство — 25 077 грн;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 46 461 грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 34 352 грн;
- операции с недвижимым имуществом — 26 416 грн;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 57 755 грн;
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 71 158 грн;
- водоснабжение; канализация, обращение с отходами — 34 507 грн;
- предоставление других видов услуг — 57 755 грн.
Сколько людей работает и какова средняя продолжительность рабочего времени
Согласно обновленным статистическим данным, в июне 2026 года:
- среднеучетная численность штатных работников в Киеве составила 1 113 332 человека;
- среднее количество отработанных часов на одного штатного работника — 148 часов.
Статистика сформирована по результатам государственного статистического наблюдения среди юридических лиц и их обособленных подразделений с численностью наемных работников 10 и более человек.
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