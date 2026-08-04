В Раде заявили: для повышения минимальной пенсии до 12 тысяч гривен сейчас нет денег

В качестве возможного промежуточного этапа рассматривают повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен с последующим пошаговым увеличением.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что государство пока не имеет достаточных финансовых возможностей для резкого повышения минимальной пенсии до 12 тысяч гривен.

В то же время в парламенте отмечают, что в перспективе нескольких лет минимальную пенсию необходимо довести до уровня реального прожиточного минимума, а саму пенсионную систему — пересмотреть.

«На то, чтобы минимальная пенсия завтра составляла 12 тысяч, у нас сегодня нет ресурса, и об этом нужно честно сказать людям. Вместе с тем в перспективе 3–5 лет проведение соответствующего перерасчета пенсий и обеспечение повышения минимальной пенсии является вполне реальным», — отметили в комитете.

По словам представителей комитета, в ближайшие три-пять лет необходимо обеспечить постепенное повышение минимальной пенсии и провести перерасчет системы таким образом, чтобы люди получали пенсии в соответствии со своим трудовым стажем.

В качестве возможного промежуточного этапа рассматривают повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен с последующим пошаговым увеличением.

В парламенте также заявили о необходимости изменить действующую формулу расчета пенсий. Сейчас коэффициент замещения — соотношение пенсии к заработной плате — в Украине составляет около 25–30%, тогда как в европейских странах этот показатель должен составлять не менее 40%.

Проблему связывают с тем, что по действующей формуле за каждый год страхового стажа человек получает 1% от заработка. При среднем стаже около 30 лет это дает коэффициент замещения примерно 30%, который после дальнейших перерасчетов фактически снижается.

В Комитете подчеркнули, что новая пенсионная модель должна устранить эту несправедливость. Сейчас парламент ожидает от правительства предложений относительно комплексной пенсионной реформы.

В то же время Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что реальным источником гарантирования социальных выплат является не привязка их размера к прожиточному минимуму или минимальной заработной плате, а наличие средств в государственном бюджете. В свою очередь эти средства появляются только тогда, когда граждане платят налоги, сборы и другие обязательные платежи, из которых формируется бюджет страны.

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