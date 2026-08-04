В Хмельницкой области руководителя языковой школы подозревают в развращении своих учениц

Девушки не сообщали об этом, опасаясь осуждения.

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58-летнему директору центра изучения иностранных языков сообщили о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней учениц. Ему инкриминируют ч. 1 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

По данным Офиса Генерального прокурора, мужчина, который также преподавал в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц 13 и 14 лет.

Правоохранители установили, что в отношении одной из потерпевших противоправные действия продолжались в 2018–2020 годах, а в отношении другой — в 2023–2025 годах.

По информации прокуратуры, девочки долгое время не рассказывали о произошедшем, опасаясь осуждения. Они обратились в правоохранительные органы после того, как узнали о судебном рассмотрении другого уголовного производства в отношении руководителя языкового центра, открытого по факту умышленного хранения детской порнографии.

В настоящее время следователи устанавливают других возможных потерпевших и проверяют все возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, связанные с сексуальным насилием в отношении учениц.

Также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина, которого обвиняли по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины (принуждение малолетнего лица к участию в создании контента для взрослых с участием ребенка) и ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Согласно приговору от 25 марта 2026 года, обвиняемый в течение 2021–2025 годов через интернет и социальные сети, в частности Telegram, Instagram и ChatRoulette, находил малолетних девочек и оказывал на них психологическое давление. Он угрожал, в частности, блокировкой телефонов и причинением вреда их родственникам, после чего склонял детей к действиям интимного характера для собственного удовлетворения и создания материалов непристойного содержания, которые впоследствии распространял. Такие действия неоднократно совершались в отношении нескольких потерпевших.