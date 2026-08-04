Украинцы смогут получить бесплатную юридическую помощь за границей — что изменилось с 1 августа

Для украинцев открылся ряд механизмов защиты своих прав за рубежом.

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С 1 августа 2026 года граждане Украины могут воспользоваться возможностями Конвенции о международном доступе к правосудию в 28 странах мира.

Как сообщили в Министерстве юстиции Украины, Конвенция, заключенная в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, открывает украинцам ряд механизмов для защиты своих прав за рубежом.

В частности, граждане могут получить бесплатную юридическую помощь для участия в судебных процессах за границей, обращаться через компетентный орган Украины в иностранные учреждения, получать копии судебных решений и документов из государственных реестров других стран, инициировать исполнение решений о взыскании судебных расходов, а также пользоваться процессуальными гарантиями при участии в судебных разбирательствах в качестве свидетелей или экспертов.

Подать обращение можно в Министерство юстиции Украины в электронном виде по адресу [email protected] или почтой по адресу: ул. Городецкого, 13, г. Киев, 01001.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для Украины 1 августа 2026 года вступила в силу Конвенция о международном доступе к правосудию, заключенная 25 октября 1980 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву (ГКМЧП). Украина присоединилась к Конвенции в соответствии с Законом от 12 марта 2026 года №4820-IX «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию».