Украинцы могут бесплатно получить операцию по замене суставов: как стать в очередь
В Украине врачи уже провели более 26 тысяч бесплатных операций по эндопротезированию пациентам, которые находились в электронной очереди. Из них более 13 тысяч операций выполнили с начала 2026 года.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, бесплатное эндопротезирование доступно в 101 медицинском учреждении по всей стране. Именно в эти больницы централизованно распределяют эндопротезы, закупленные за государственные средства.
Операцию по замене сустава можно получить как неотложно, так и планово. Ургентные вмешательства проводят вне очереди при наличии острых медицинских показаний. Плановые операции выполняют исключительно в порядке электронной очереди, которая ведется отдельно в каждом медицинском учреждении.
Чтобы попасть в электронную очередь, пациенту необходимо обратиться в больницу, которая предоставляет услугу бесплатного эндопротезирования, и подать заявление, консультационное заключение врача-специалиста, а также документы, подтверждающие право на первоочередное проведение операции, если такое право имеется.
После внесения данных в электронную систему пациент становится в очередь. Во время планирования операций система автоматически формирует список на госпитализацию с учетом наличия необходимого типа эндопротеза и права на первоочередное проведение вмешательства, в частности по медицинским показаниям или социальному статусу.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине обновили Руководство по государственной оценке медицинских технологий для лекарственных средств. Как отмечает Государственный экспертный центр Минздрава Украины, ключевое изменение — внедрение оценки уровня добавленной клинической пользы. Это позволит определять, какие новые медицинские технологии обеспечивают лучшие результаты для пациентов по сравнению с уже существующими методами лечения.
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