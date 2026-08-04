Украинцы могут бесплатно получить операцию по замене суставов: как стать в очередь

Ургентные операции проводятся вне очереди в случае острых медицинских показаний.

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В Украине врачи уже провели более 26 тысяч бесплатных операций по эндопротезированию пациентам, которые находились в электронной очереди. Из них более 13 тысяч операций выполнили с начала 2026 года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, бесплатное эндопротезирование доступно в 101 медицинском учреждении по всей стране. Именно в эти больницы централизованно распределяют эндопротезы, закупленные за государственные средства.

Операцию по замене сустава можно получить как неотложно, так и планово. Ургентные вмешательства проводят вне очереди при наличии острых медицинских показаний. Плановые операции выполняют исключительно в порядке электронной очереди, которая ведется отдельно в каждом медицинском учреждении.

Чтобы попасть в электронную очередь, пациенту необходимо обратиться в больницу, которая предоставляет услугу бесплатного эндопротезирования, и подать заявление, консультационное заключение врача-специалиста, а также документы, подтверждающие право на первоочередное проведение операции, если такое право имеется.

После внесения данных в электронную систему пациент становится в очередь. Во время планирования операций система автоматически формирует список на госпитализацию с учетом наличия необходимого типа эндопротеза и права на первоочередное проведение вмешательства, в частности по медицинским показаниям или социальному статусу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине обновили Руководство по государственной оценке медицинских технологий для лекарственных средств. Как отмечает Государственный экспертный центр Минздрава Украины, ключевое изменение — внедрение оценки уровня добавленной клинической пользы. Это позволит определять, какие новые медицинские технологии обеспечивают лучшие результаты для пациентов по сравнению с уже существующими методами лечения.