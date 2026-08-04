Выезд ребенка за границу без второго родителя: в каких случаях это разрешено, а когда нужен нотариус

Перед поездкой с ребенком стоит знать, в каких случаях нотариальное согласие является обязательным, а когда оно не требуется.

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В конце лета тысячи украинских семей отправляются за границу на отдых, оздоровление детей или возвращаются к месту проживания либо учебы. Вместе с подготовкой к поездке родителям стоит заранее проверить пакет документов, ведь правила выезда несовершеннолетних имеют свои особенности. Несмотря на то, что во время военного положения порядок пересечения государственной границы для детей стал значительно проще, в ряде случаев нотариально удостоверенное согласие одного из родителей по-прежнему является обязательным. Рассказываем, когда без него можно обойтись, а когда оформление такого документа необходимо.

Когда для выезда ребенка за границу требуется нотариальное согласие

Нотариально удостоверенное заявление о согласии на выезд ребенка оформляется только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Украины.

Необходимость его оформления зависит от того, кто сопровождает ребенка и при каких обстоятельствах он пересекает государственную границу.

В частности, такое согласие может понадобиться, если ребенок в возрасте до 16 лет выезжает:

в сопровождении одного из родителей — в случаях, предусмотренных законодательством;

в сопровождении другого совершеннолетнего лица, в частности родственника, тренера, руководителя группы или иного уполномоченного лица.

В каждой конкретной ситуации необходимость нотариального согласия определяется в соответствии с действующими Правилами пересечения государственной границы Украины.

Какие документы нужны для оформления согласия

Для удостоверения заявления нотариусу, как правило, необходимо предоставить:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка.

В самом заявлении указываются:

фамилия, имя и дата рождения ребенка;

страна, в которую планируется поездка;

срок пребывания за границей;

при необходимости — данные лица, которое будет сопровождать ребенка.

В каких случаях согласие второго родителя не требуется

После введения военного положения правила выезда детей за границу были существенно упрощены.

В настоящее время во многих случаях ребенок может пересечь государственную границу без нотариально удостоверенного согласия второго родителя, если он путешествует:

в сопровождении одного из родителей;

в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи или отчима;

в сопровождении другого лица, уполномоченного одним из родителей в соответствии с требованиями законодательства.

Также согласие второго родителя не требуется в случаях, определенных законодательством. В частности, если один из родителей:

умер;

лишен родительских прав;

признан безвестно отсутствующим или недееспособным;

имеется решение суда, разрешающее выезд ребенка без его согласия;

является иностранцем или лицом без гражданства;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Как изменились правила во время военного положения

До начала полномасштабной войны нотариальное согласие второго родителя для выезда ребенка за границу требовалось значительно чаще.

После введения военного положения правительство упростило порядок пересечения государственной границы для детей, чтобы обеспечить возможность оперативного и безопасного выезда украинских семей.

В то же время отдельные ситуации, как и прежде, требуют оформления нотариально удостоверенного согласия либо других документов, подтверждающих право на выезд.

Именно поэтому перед поездкой стоит проверить не только украинские правила, но и требования страны, в которую планируется путешествие.

Наиболее распространенные вопросы родителей

Нужно ли согласие, если ребенок едет только с мамой или папой?

На период действия военного положения в большинстве случаев — нет. Один из родителей может самостоятельно сопровождать ребенка при выезде за пределы Украины в соответствии с действующими Правилами пересечения государственной границы.

Может ли ребенок выехать с бабушкой или дедушкой?

Да. Законодательство предусматривает возможность выезда ребенка в сопровождении близких родственников или иных уполномоченных лиц при соблюдении установленных требований.

Можно ли оформить согласие сразу на несколько поездок?

Да. Законодательство не запрещает определить в заявлении определенный период, в течение которого ребенок сможет совершать несколько поездок за границу. Содержание такого заявления определяется с учетом цели поездок и требований законодательства.

Влияет ли страна назначения на перечень документов?

Да. Даже если украинское законодательство разрешает выезд без нотариального согласия второго родителя, страна, в которую направляется ребенок, может устанавливать собственные требования относительно въезда несовершеннолетних. Поэтому перед поездкой стоит ознакомиться с правилами государства назначения.

Где можно оформить согласие?

Удостоверить заявление о согласии на выезд ребенка за границу можно у любого государственного или частного нотариуса.

Что стоит проверить перед поездкой

Перед выездом за границу с ребенком родителям рекомендуется заранее выяснить, какие именно документы необходимы в их ситуации. Хотя во время военного положения правила пересечения государственной границы для детей стали значительно проще, в некоторых случаях закон по-прежнему требует нотариально удостоверенного согласия либо иных подтверждающих документов.

Кроме того, следует учитывать, что отдельные государства могут иметь собственные требования относительно въезда несовершеннолетних иностранцев. Поэтому перед поездкой стоит проверить правила как украинского законодательства, так и законодательства страны назначения, чтобы избежать непредвиденных трудностей при пересечении границы.

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