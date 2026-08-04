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Газ могут отключить: какие проверки должны пройти владельцы квартир и частных домов

14:55, 4 августа 2026
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Стоимость ТО зависит от типа жилья, состояния сетей, региона и протяженности газопроводов, а многоквартирных домов рассчитывается отдельно для каждого дома.
Газ могут отключить: какие проверки должны пройти владельцы квартир и частных домов
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В Украине владельцы квартир и частных домов с газовым оборудованием обязаны регулярно проводить техническое обслуживание газовых сетей и приборов. При этом потребители часто путают проверку внутридомовых сетей с техническим обслуживанием оборудования непосредственно в квартире или частном доме.

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Как пояснили в АО «Одессагаз», техническое обслуживание газовых сетей обычно выполняет местный оператор газораспределительной системы на основании типового договора. В то же время совладельцы многоквартирного дома через ОСМД или управляющую компанию могут выбрать другую специализированную организацию. Такая компания должна иметь соответствующую лицензию и официально заключенный договор.

В чем разница между обслуживанием дома и квартиры

Оплата за техническое обслуживание газовых сетей состоит из двух частей: проверки внутридомовых систем газоснабжения и обслуживания газового оборудования в квартире или частном доме. Проверка внутридомовых сетей касается общих газовых коммуникаций дома. Управляющие компании отвечают только за общие стояки и магистральные трубы до первого запорного крана в квартире.

Во время технического обслуживания выполняют:

  • осмотр трубопроводов в местах общего пользования;
  • осмотр стояка, ответвления к запорному устройству и газовому прибору в квартирах;
  • проверку герметичности фланцевых и муфтовых соединений;
  • испытание газопроводов на герметичность;
  • плановое испытание под давлением;
  • техническое обслуживание запорной арматуры;
  • проверку тяги в вентиляционных каналах.

Стоимость таких работ зависит от возраста и технического состояния дома, длины и сложности газовых сетей, а также количества квартир. Тариф рассчитывается отдельно для каждого дома. Например, для жителей многоэтажного дома на ул. Академика Сахарова, 5/3 стоимость технического обслуживания составляет 513,36 грн с одной квартиры, а для двухэтажного дома на Адмиральском проспекте, 22 — 1001,95 грн. Графики проведения технического обслуживания публикуют на сайтах газораспределительных компаний.

Периодичность зависит от срока эксплуатации газопроводов:

  • сети, которые эксплуатируются до 25 лет, проверяют один раз в пять лет;
  • сети старше 25 лет — один раз в три года.

Внеплановые проверки проводят в случае аварийных ситуаций, подозрения на утечку газа, смены владельца жилья, замены, переноса или подключения нового газового оборудования.

Техническое обслуживание газового оборудования в квартире или частном доме

Такие работы проводятся отдельно и касаются оборудования, которое принадлежит владельцу жилья.

Во время ТО проверяют:

  • газовые счетчики;
  • трубы после запорного крана;
  • шаровые краны;
  • горелки;
  • котлы;
  • вентиляцию и дымоходы.

Также проводят очистку горелок, регулировку пламени, прочистку каналов, замену прокладок и смазку арматуры. Для проведения такого обслуживания владелец должен заключить отдельный договор с местной газораспределительной компанией или лицензированной сервисной организацией. Проверку газового оборудования рекомендуют проводить ежегодно, а в случае старых систем — чаще. После выполнения работ оформляется соответствующий акт.

Предельные тарифы на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования установлены постановлением НКРЭКУ №2111 от декабря 2025 года. Для типичной двухкомнатной квартиры в многоэтажном доме стоимость ТО составляет примерно 300–600 грн в зависимости от региона и протяженности сетей.

Для частных домов стоимость выше:

  • осмотр газовой плиты — от 360 грн;
  • техническое обслуживание котла мощностью до 30 кВт — 500–600 грн;
  • полный комплекс работ — 1000–2000 грн.

На окончательную стоимость влияют длина газовых сетей, возраст оборудования, регион и особенности эксплуатации.

Когда могут прекратить газоснабжение

Газ могут отключить, если оборудование не прошло обязательное техническое обслуживание или были выявлены опасные неисправности.

В частности, основаниями для прекращения газоснабжения могут быть:

  • утечка газа;
  • неисправность систем безопасности;
  • неисправность оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
  • отсутствие тяги;
  • самовольное подключение газовых приборов к системе газоснабжения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине владельцы газовых приборов обязаны обеспечивать регулярное техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Стоимость такой услуги может составлять до 2 тысяч гривен в зависимости от типа жилья и количества установленных приборов.

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газ коммунальные услуги

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