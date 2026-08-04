Газ могут отключить: какие проверки должны пройти владельцы квартир и частных домов
В Украине владельцы квартир и частных домов с газовым оборудованием обязаны регулярно проводить техническое обслуживание газовых сетей и приборов. При этом потребители часто путают проверку внутридомовых сетей с техническим обслуживанием оборудования непосредственно в квартире или частном доме.
Как пояснили в АО «Одессагаз», техническое обслуживание газовых сетей обычно выполняет местный оператор газораспределительной системы на основании типового договора. В то же время совладельцы многоквартирного дома через ОСМД или управляющую компанию могут выбрать другую специализированную организацию. Такая компания должна иметь соответствующую лицензию и официально заключенный договор.
В чем разница между обслуживанием дома и квартиры
Оплата за техническое обслуживание газовых сетей состоит из двух частей: проверки внутридомовых систем газоснабжения и обслуживания газового оборудования в квартире или частном доме. Проверка внутридомовых сетей касается общих газовых коммуникаций дома. Управляющие компании отвечают только за общие стояки и магистральные трубы до первого запорного крана в квартире.
Во время технического обслуживания выполняют:
- осмотр трубопроводов в местах общего пользования;
- осмотр стояка, ответвления к запорному устройству и газовому прибору в квартирах;
- проверку герметичности фланцевых и муфтовых соединений;
- испытание газопроводов на герметичность;
- плановое испытание под давлением;
- техническое обслуживание запорной арматуры;
- проверку тяги в вентиляционных каналах.
Стоимость таких работ зависит от возраста и технического состояния дома, длины и сложности газовых сетей, а также количества квартир. Тариф рассчитывается отдельно для каждого дома. Например, для жителей многоэтажного дома на ул. Академика Сахарова, 5/3 стоимость технического обслуживания составляет 513,36 грн с одной квартиры, а для двухэтажного дома на Адмиральском проспекте, 22 — 1001,95 грн. Графики проведения технического обслуживания публикуют на сайтах газораспределительных компаний.
Периодичность зависит от срока эксплуатации газопроводов:
- сети, которые эксплуатируются до 25 лет, проверяют один раз в пять лет;
- сети старше 25 лет — один раз в три года.
Внеплановые проверки проводят в случае аварийных ситуаций, подозрения на утечку газа, смены владельца жилья, замены, переноса или подключения нового газового оборудования.
Техническое обслуживание газового оборудования в квартире или частном доме
Такие работы проводятся отдельно и касаются оборудования, которое принадлежит владельцу жилья.
Во время ТО проверяют:
- газовые счетчики;
- трубы после запорного крана;
- шаровые краны;
- горелки;
- котлы;
- вентиляцию и дымоходы.
Также проводят очистку горелок, регулировку пламени, прочистку каналов, замену прокладок и смазку арматуры. Для проведения такого обслуживания владелец должен заключить отдельный договор с местной газораспределительной компанией или лицензированной сервисной организацией. Проверку газового оборудования рекомендуют проводить ежегодно, а в случае старых систем — чаще. После выполнения работ оформляется соответствующий акт.
Предельные тарифы на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования установлены постановлением НКРЭКУ №2111 от декабря 2025 года. Для типичной двухкомнатной квартиры в многоэтажном доме стоимость ТО составляет примерно 300–600 грн в зависимости от региона и протяженности сетей.
Для частных домов стоимость выше:
- осмотр газовой плиты — от 360 грн;
- техническое обслуживание котла мощностью до 30 кВт — 500–600 грн;
- полный комплекс работ — 1000–2000 грн.
На окончательную стоимость влияют длина газовых сетей, возраст оборудования, регион и особенности эксплуатации.
Когда могут прекратить газоснабжение
Газ могут отключить, если оборудование не прошло обязательное техническое обслуживание или были выявлены опасные неисправности.
В частности, основаниями для прекращения газоснабжения могут быть:
- утечка газа;
- неисправность систем безопасности;
- неисправность оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
- отсутствие тяги;
- самовольное подключение газовых приборов к системе газоснабжения.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине владельцы газовых приборов обязаны обеспечивать регулярное техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Стоимость такой услуги может составлять до 2 тысяч гривен в зависимости от типа жилья и количества установленных приборов.
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