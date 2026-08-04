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ГБР проверяет две версии взрывов на военном полигоне в Хмельницком: что известно

12:03, 4 августа 2026
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Пропавшими без вести остаются пятеро военных.
ГБР проверяет две версии взрывов на военном полигоне в Хмельницком: что известно
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Работники Государственного бюро расследований провели первоочередные следственные действия на месте неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области. В настоящее время следствие проверяет две основные версии события — возможное нарушение правил при перевозке и разгрузке боеприпасов или диверсию.

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Неконтролируемая детонация на военном объекте на окраине Хмельницкого произошла 31 июля 2026 года около 11:55 и продолжалась почти до конца дня.

Как сообщили в ГБР, по состоянию на 3 августа пятеро военнослужащих остаются пропавшими без вести. По предварительной информации, именно эти военные могли разгружать боеприпасы на складе воинской части.

Следствие рассматривает две версии

Одной из основных версий является возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, что могло стать причиной первого взрыва и последующей детонации.

Также правоохранители проверяют версию диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения.

Есть погибшие и травмированные военные

Во время поисковых работ на месте происшествия были обнаружены фрагменты тел. Их направили на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления личности погибших.

В результате взрывов восемь военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время угрозы их жизни нет. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Расследование продолжается

Работники ГБР совместно с командованием Сил специальных операций ВСУ, Национальной полицией и ГСЧС работают на месте происшествия и ликвидируют последствия взрывов.

Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также пострадавших. Также изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов.

После завершения детонации проведен предварительный осмотр места происшествия. В настоящее время ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами военного объекта. Для дальнейших работ непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия.

Кроме того, продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта.

Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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ГБР

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