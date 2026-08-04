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В Хмельницком мужчина сядет в тюрьму на пять лет за поддельное водительское удостоверение

22:18, 4 августа 2026
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По требованию полицейских водитель предъявил водительское удостоверение, однако во время проверки выяснилось, что документ не соответствовал бланкам установленного образца.
В Хмельницком мужчина сядет в тюрьму на пять лет за поддельное водительское удостоверение
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным местного жителя в использовании заведомо поддельного документа и назначил ему наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

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Мужчину остановили работники патрульной полиции во время движения автомобилем Renault Scenic в Хмельницком из-за нарушения правил дорожного движения.

По требованию полицейских водитель предъявил водительское удостоверение, однако во время проверки выяснилось, что документ не соответствовал бланкам установленного образца, которые находятся в официальном обращении в Украине.

Таким образом, мужчина умышленно использовал заведомо поддельный документ. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Свою вину обвиняемый признал. Обстоятельства дела подтвердились его показаниями и доказательствами, исследованными во время судебного рассмотрения.

Кроме того, суд учел, что мужчина на момент совершения нового правонарушения имел непогашенную судимость. В 2024 году Тальновский районный суд Черкасской области приговорил его к 5 годам лишения свободы по ч. 4 ст. 185 УК Украины, однако освободил от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок на 2 года.

Также Хмельницкий горрайонный суд не установил обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали наказание.

За использование поддельного удостоверения мужчине назначили 1 год ограничения свободы. В то же время, в соответствии со ст. 71 и 72 УК Украины, к этому наказанию частично присоединили неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

В результате окончательное наказание составило 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Срок отбывания наказания будут исчислять со дня фактического задержания мужчины во исполнение приговора.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Дело № 686/11636/25.

Отметим, что мы также писали и о другом интересном случае, когда мужчина сам распечатал водительское удостоверение на домашнем принтере и получил 5 лет лишения свободы. Анализируя приговор по делу № 344/8338/26, видим, что житель Ивано-Франковска пошел дальше, чем просто быстрое оформление поддельных документов. Мужчина изготовил водительское удостоверение дома с помощью принтера и видеоуроков из соцсетей. Интересным нюансом дела является тот факт, что обвиняемый уже находился под надзором органа пробации, что и обусловило суровый приговор.

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