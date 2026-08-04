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Укрпочта и НБУ разошлись в трактовке правил: что будет с персональными данными в квитанциях за коммуналку

12:39, 4 августа 2026
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НБУ опроверг заявления Укрпочты об обязательном указании налогового номера и полного номера карты в квитанциях.
Укрпочта и НБУ разошлись в трактовке правил: что будет с персональными данными в квитанциях за коммуналку
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«Укрпочта» сообщила, что с 1 августа на бумажных чеках при оплате коммунальных и других платежей будет печатать персональные данные плательщиков. Такое решение в компании объяснили требованиями, установленными постановлениями Правления НБУ № 163 от 29.07.2022 и № 103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующими инструкциями, утвержденными ими. Все поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) обязаны печатать данные клиентов на бумажных чеках.

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На следующий день НБУ заявил, что не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты в квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В НБУ сообщили, что в последние дни АО «Укрпочта» распространяет информацию о якобы новых требованиях регулятора, согласно которым на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи должны печататься персональные данные плательщика — полное имя, РНОКПП и полный номер банковской карты.

В Национальном банке заявили, что такие утверждения не соответствуют содержанию действующих нормативно-правовых актов и являются результатом неправильного толкования требований.

НБУ: новых требований относительно персональных данных нет

В регуляторе отметили, что базовые правила оформления платежных документов действуют с 2022 года после вступления в силу Закона Украины «О платежных услугах» и Инструкции №163.

В то же время изменения в Инструкцию №163, которые вступили в силу в марте 2026 года, не усилили требования, а наоборот упростили порядок оформления документов при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В частности, при безналичной оплате коммунальных услуг не нужно указывать фамилию, имя, отчество и налоговый номер плательщика ни в платежной инструкции, ни в документе, подтверждающем выполнение операции.

При наличной оплате в соответствии с Инструкцией №103, которая действует с 2018 года, указывается только ФИО плательщика.

Для Укрпочты нет отдельных требований

В НБУ подчеркнули, что никаких специальных требований именно для АО «Укрпочта» не установлено.

Одинаковые правила действуют для всех поставщиков платежных услуг — банков и небанковских учреждений. Все участники рынка имели шестимесячный переходный период для адаптации своих процессов к обновленному регулированию.

НБУ не обязывает печатать бумажные квитанции

Регулятор также опроверг информацию об обязательности выдачи именно бумажных квитанций.

Согласно действующему законодательству документ, подтверждающий выполнение платежной операции, может предоставляться клиенту как в бумажной, так и в электронной форме.

Целью такого документа является защита прав потребителя и возможность подтвердить осуществление платежа в случае возникновения спорной ситуации.

Полный номер карты печатать не нужно

В случае осуществления клиентом оплаты жилищно-коммунальных услуг платежной картой поставщик платежных услуг действует как эквайер и руководствуется требованиями Положения №164.

В соответствии с этим Положением номер платежной карты может указываться в маскированном виде (то есть часть цифр скрыта символами).

Такой подход соответствует международной практике защиты платежных данных, правилам международных платежных систем и требованиям стандарта PCI DSS, которые предусматривают маскирование номера платежной карты в документах, выдаваемых пользователю.

Какие персональные данные должны содержаться в квитанции при оплате жилищно-коммунальных услуг

Прежде всего необходимо разграничивать платежную инструкцию, которая используется для осуществления перевода средств, и документ, подтверждающий выполнение платежной операции (квитанцию). Это разные документы, имеющие разное назначение.

При оплате жилищно-коммунальных услуг:
• в случае наличного платежа квитанция содержит только ФИО плательщика;
• в случае безналичного платежа персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

Именно поэтому утверждение об обязательном указании в квитанции при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг ФИО и налогового номера не соответствует требованиям действующего регулирования, отметили в НБУ.

НБУ проверит практику Укрпочты

Национальный банк заявил, что проверит практику оформления документов по платежным операциям АО «Укрпочта» на соответствие законодательству и требованиям по защите прав потребителей платежных услуг.

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НБУ Укрпочта

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