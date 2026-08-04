13 тысяч долларов за побег из армии: ДБР ликвидировало канал незаконного вывоза военнослужащих из частей

В схему привлекли правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, которые самовольно покинули место службы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ разоблачили группу, которая за деньги помогала военнослужащим незаконно покидать места службы и скрываться от правоохранительных органов.

По данным следствия, организатором схемы была жительница Киевской области. К противоправной деятельности она привлекла сотрудника правоохранительных органов, который координировал водителей, подбирал их и инструктировал военнослужащих, планировавших самовольно покинуть воинские части. Водители забирали военных с мест службы и перевозили их в заранее определённые места.

Первый задокументированный эпизод произошёл в октябре 2025 года. По данным ГБР, за 13 тысяч долларов фигуранты организовали побег одного из военнослужащих, скрыли факт самовольного оставления службы и пообещали в дальнейшем оформить ему незаконную бронь и поддельные документы добровольческого формирования территориальной общины.

В июне 2026 года правоохранители задокументировали ещё две попытки незаконного вывоза военнослужащих. За каждую из них участники схемы требовали по 5 тысяч долларов. В одном из случаев они также потребовали ещё 2 тысячи долларов якобы за «решение вопроса» в случае задержания военнослужащего.

В июле 2026 года после получения 7 тысяч долларов правоохранители задержали участников схемы.

Организатору, сотруднику правоохранительных органов и одному из водителей сообщили о подозрении. Им инкриминируют пособничество дезертирству и воспрепятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины. Кроме того, следствие установило, что один из водителей сам находился в самовольном оставлении места службы, поэтому ему дополнительно сообщили о подозрении по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд отменил приговор мужчине, которого осудили к трём годам лишения свободы за уклонение от мобилизации, и закрыл уголовное производство. Суд установил, что в 1999 году мужчина был признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья и «снят с воинского учёта». Суд пришёл к выводу, что такая формулировка фактически означает исключение из воинского учёта.