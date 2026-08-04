Суд назначил максимальное наказание полицейской, которая сбила мать с 6-летней дочерью на переходе

Служебный автомобиль патрульной полиции, который ехал на вызов, сбил двух пешеходов на переходе.

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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета» в декабре 2025 года, в Прилуках служебный автомобиль Mitsubishi Outlander группы реагирования патрульной полиции, который ехал на вызов с включенными маячками, сбил двух пешеходов на переходе.

4 августа 2026 года полицейскую приговорили к максимальным 8 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн морального вреда.

Как сообщили в ОГП, публичное обвинение по делу поддерживал заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, который возглавлял группу прокуроров. Вместе с руководителем и прокурорами Черниговской областной прокуратуры он представлял позицию обвинения и настаивал на назначении полицейской самого строгого наказания.

4 августа Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемой максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины, а именно 8 лет лишения свободы. Также ее на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Прокуроры доказали, что 10 декабря 2025 года около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и направлялась на вызов относительно другого ДТП.

На улице Вячеслава Черновола в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходили проезжую часть. Несмотря на ограничение скорости 40 км/ч, служебный автомобиль двигался со скоростью около 51–55 км/ч.

На автомобиле были включены проблесковые маячки, однако звуковой специальный сигнал не использовался. Водительница не снизила скорость перед переходом, не предоставила преимущество пешеходам и не приняла своевременных мер для остановки автомобиля.

Экспертиза подтвердила, что полицейская имела техническую возможность избежать наезда при условии соблюдения Правил дорожного движения. Суд признал установленные нарушения непосредственной причиной ДТП.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Матери причинены телесные повреждения средней степени тяжести.

Обвиняемая признала вину лишь частично. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была работником Национальной полиции и выполняла служебное задание.

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