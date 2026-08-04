Человеческий череп нашли на дороге — в Полтавской области раскрыли двойное убийство

В феврале 2026 года староста села увидел на дороге человеческий череп и сообщил об этом правоохранителям.

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В Полтавской области будут судить 67-летнего жителя Кременчугского района, которого обвиняют в умышленном убийстве знакомой и ее сына. По данным следствия, преступления были совершены с разницей в три года.

Как сообщили в Полтавской областной прокуратуре, первое преступление произошло в октябре 2022 года. По версии следствия, во время застолья между хозяином дома, 55-летней женщиной и ее 34-летним сыном возник конфликт. Мужчина выгнал сына со двора, после чего смертельно избил женщину деревянной скалкой. Ее тело он закопал на территории своего домовладения.

В октябре 2025 года к обвиняемому пришел уже 37-летний сын погибшей. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома, по данным следствия, нанес потерпевшему смертельные удары кочергой и молотком. После этого он спрятал тело в дровнике.

Раскрыть преступление удалось в феврале 2026 года после того, как староста села обнаружил на дороге человеческий череп и сообщил о находке правоохранителям. Во время поисков служебные собаки привели полицейских к дому обвиняемого.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Мужчина находится под стражей. Ему инкриминируют умышленное убийство двух человек. В случае признания виновным ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному производству в отношении мужчины, которого суд первой инстанции признал виновным в оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни многих людей, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. О результатах рассмотрения сообщили в суде.