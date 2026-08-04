Мужчин с тремя детьми могут лишить автоматического права на отсрочку — в чем видят несправедливость

Автор петиции считает, что право на отсрочку должно зависеть не от количества детей, а от реальных обстоятельств в семье.

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В Украине предлагают изменить одно из оснований для предоставления отсрочки от мобилизации во время военного положения.

Инициатива предусматривает отмену автоматического права на отсрочку для мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также пересмотр соответствующего основания для увольнения с военной службы. Соответствующее обращение адресовано Кабмину.

Почему предлагают изменить правила

Автор петиции №41/010443-26еп ссылается на статьи 21, 24 и 65 Конституции Украины. В частности, он отмечает, что все граждане равны в своих правах, а защита Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина. По его мнению, исключения из этой обязанности должны быть обоснованными, пропорциональными и учитывать реальные жизненные обстоятельства.

В обращении отмечается, что сейчас мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. Кроме того, наличие троих и более детей является отдельным основанием для увольнения военнослужащего с военной службы во время военного положения.

В то же время мужчины, имеющие одного или двух несовершеннолетних детей, такого права не имеют и могут быть мобилизованы. Так же военнослужащие с одним или двумя детьми не могут уволиться со службы только по этой причине.

Какие аргументы приведены в обращении

Автор считает, что действующее законодательство разграничивает родителей только по количеству детей, а не по реальным потребностям семьи.

В документе отмечается, что само по себе количество детей не свидетельствует о том, что мужчина является единственным кормильцем, единственным законным представителем или единственным лицом, обеспечивающим уход за детьми.

Также автор обращения ссылается на практику Конституционного Суда Украины, который неоднократно подчеркивал, что различное правовое отношение к отдельным категориям граждан возможно только тогда, когда оно имеет правомерную и объективно обоснованную цель, а применяемые средства являются надлежащими, необходимыми и пропорциональными.

По мнению автора, автоматическое предоставление отсрочки и права на увольнение со службы только из-за наличия троих детей не учитывает конкретные обстоятельства семьи и создает преимущество по сравнению с родителями одного или двух детей, а также гражданами, которые еще не имеют детей.

В обращении также отмечается, что такое различие в правовом регулировании имеет признаки косвенной дискриминации по семейному положению, поскольку количественный критерий, по мнению автора, возлагает большую нагрузку по выполнению обязанности по защите государства на мужчин, имеющих меньше детей или еще не создавших семью.

Кроме того, автор ссылается на Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», который предусматривает обеспечение равных возможностей в реализации прав и свобод и запрещает как прямую, так и косвенную дискриминацию.

Что именно предлагают изменить

В обращении Кабмин просят:

разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который предусматривает отсрочку для мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

исключить из статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» положение, согласно которому наличие троих и более детей является самостоятельным основанием для увольнения с военной службы во время военного положения;

сохранить право на отсрочку и увольнение для лиц, которые самостоятельно воспитывают детей, воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, являются единственными законными представителями детей либо имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, при которых дети могут остаться без надлежащего ухода;

после внесения законодательных изменений привести в соответствие постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560 и другие нормативно-правовые акты.

Кому предлагают оставить право на отсрочку

Автор обращения подчеркивает, что поддержка многодетных семей должна осуществляться через социальные выплаты, помощь по уходу за детьми, льготы и другие государственные гарантии, а не через автоматическое освобождение от выполнения воинской обязанности.

По его мнению, право на отсрочку или увольнение со службы должно сохраняться для лиц, которые самостоятельно воспитывают детей, являются единственными законными представителями, воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, а также в других случаях, когда мобилизация или продолжение службы могут оставить детей без надлежащего ухода.

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