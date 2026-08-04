Украинцам будут выдавать новые ветпаспорта для домашних животных: что будет со старыми документами

Госпродпотребслужба изменила ветеринарные паспорта для животных.

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Госпродпотребслужба начала выдачу ветеринарных паспортов для домашних животных нового образца. Обновление документов осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О ветеринарной медицине и благополучии животных» и Порядка выдачи ветеринарных документов, утвержденного приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Новый ветеринарный паспорт является официальным документом, который содержит информацию о животном и его владельце. В него вносятся сведения о:

виде, породе, поле, возрасте, кличке и окрасе животного;

данных владельца;

состоянии здоровья;

проведенных вакцинациях;

результатах диагностических исследований;

лечении и других ветеринарно-профилактических мероприятиях.

В Госпродпотребслужбе отметили, что обновление формы документа должно обеспечить единый подход к учету домашних животных, повысить качество ветеринарного сопровождения и улучшить контроль за проведением профилактических мероприятий.

Среди основных изменений:

документ оформляется по единому образцу, утвержденному в соответствии с новым законодательством;

каждый паспорт имеет уникальный идентификационный номер, который состоит из кода Украины (UA), серии и порядкового номера;

бланки печатаются исключительно полиграфическими предприятиями в соответствии с требованиями, установленными Госпродпотребслужбой, что обеспечивает их подлинность и защиту от подделки.

Кроме того, новый паспорт упростит подтверждение ветеринарного статуса животного в случае путешествий, участия в выставках, смены владельца или получения ветеринарных услуг.

Владельцам домашних животных рекомендуют обращаться в государственные учреждения ветеринарной медицины для оформления ветеринарного паспорта нового образца.

Нужно ли заменять паспорт старого образца

Ветеринарные паспорта, оформленные в соответствии с предыдущим законодательством, остаются действительными. Владельцам домашних животных не нужно обращаться для их замены.

Как оформить ветеринарный паспорт

Сейчас оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать ветеринарные документы.

Для оформления документа животное должно пройти клинический осмотр, быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства, а также иметь проведенные необходимые ветеринарно-профилактические обработки.

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