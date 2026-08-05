Налоговая завершила проверку: может ли налогоплательщик уточнить отчетность

Подача налогоплательщиком контролирующему органу уточняющего расчета по соответствующему налогу за период, который проверялся контролирующим органом, является одним из оснований для проведения документальной внеплановой проверки.

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В соответствии с п. 50.2 ст. 50 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) налогоплательщик во время проведения документальных плановых и внеплановых проверок (с учетом сроков продления, приостановления или переноса сроков их проведения) не имеет права подавать уточняющие налоговые декларации (расчеты) к ранее поданным им налоговым декларациям по соответствующему налогу и сбору за отчетный (налоговый) период, который проверяется контролирующим органом. Об этом напомнило Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Данное правило не распространяется на случаи, установленные абзацем третьим п. 50.1 ст. 50 НКУ.

Согласно абзацу третьему п. 50.1 ст. 50 НКУ, если показатели обнародованной вместе с аудиторским отчетом годовой финансовой отчетности претерпели изменения по сравнению с показателями отчета о финансовом состоянии (баланса) и отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчета о финансовых результатах), которые подаются вместе с налоговой декларацией согласно абзацу второму п. 46.2 ст. 46 НКУ, и такие изменения повлияли на показатели ранее поданной годовой налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за соответствующий налоговый (отчетный) период, плательщики налога на прибыль, которые в соответствии с Законом Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, подают уточняющий расчет к годовой налоговой декларации в срок не позднее 10 июня года, следующего за отчетным.

Следует отметить, что согласно п. 50.3 ст. 50 НКУ, если налогоплательщик подает уточняющий расчет к налоговой декларации, поданной за период, который проверялся, кроме случая подачи уточняющего расчета согласно требованиям п. 50.1 прим. 1 ст. 50 НКУ, либо не подает уточняющий расчет в течение 20 рабочих дней после даты составления справки о проведении электронной проверки, которой установлены нарушения налогового законодательства, соответствующий контролирующий орган имеет право на проведение внеплановой проверки налогоплательщика за соответствующий период.

Подача налогоплательщиком контролирующему органу уточняющего расчета по соответствующему налогу за период, который проверялся контролирующим органом, является одним из оснований для проведения документальной внеплановой проверки (п.п. 78.1.3 п. 78.1 ст. 78 НКУ).

Пунктом 50.1 прим. 1 ст. 50 НКУ определено, что в случае получения налогоплательщиком согласно п. 86.14 ст. 86 НКУ от контролирующего органа информации о выявленных обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать об осуществлении операций с целью предоставления неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, и при определении объекта налогообложения были учтены расходы по результатам таких операций (для резидентов Дія Сіті – плательщиков налога на особых условиях – относительно операций), что привело к уменьшению объекта налогообложения и/или занижению налогового обязательства, такой плательщик имеет право подать в контролирующий орган уточняющий расчет за соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором указанные расходы привели к уменьшению объекта налогообложения и/или занижению налогового обязательства.

В случае подачи уточняющего расчета согласно абзацу первому п. 50.1 прим. 1 ст. 50 НКУ налогоплательщик обязан начислить и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 9 проц. такой суммы до подачи такого уточняющего расчета. Уточняющий расчет подается в течение 90 календарных дней с даты получения от контролирующего органа уведомления согласно п. 86.14 ст. 86 НКУ.

Подача уточняющего расчета по основаниям и в порядке, определенным абзацем первым п. 50.1 прим. 1 ст. 50 НКУ, после истечения срока, установленного абзацем вторым п. 50.1 прим. 1 ст. 50 НКУ, и до вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 369, 369 прим. 2 Уголовного кодекса Украины от 05 апреля 2001 года № 2341-III, в отношении лица – налогоплательщика либо любых других лиц, действовавших от имени и/или в интересах такого налогоплательщика, но не позднее 1095 дней после окончания отчетного (налогового) периода, в котором возникло уменьшение объекта налогообложения и/или занижение налогового обязательства, влечет обязанность налогоплательщика уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 18 проц. такой суммы до подачи такого уточняющего расчета.

Если операции по предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства повлияли на объект налогообложения налогом на прибыль предприятий в нескольких налоговых (отчетных) периодах, такой расчет подается за каждый такой период с учетом показателей уточняющих расчетов, поданных за предыдущие налоговые (отчетные) периоды.

Вместе с тем в соответствии с п. 120.4 ст. 120 НКУ, неподача налогоплательщиком уточняющего отчета о контролируемых операциях по истечении 30 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты штрафа (штрафов), который (которые) применен за невключение в поданный отчет о контролируемых операциях информации обо всех осуществленных в течение отчетного периода контролируемых операциях и/или невключение в поданный отчет в разрезе стран международной группы компаний информации в соответствии с требованиями ст. 39 НКУ, предусматривает ответственность в виде дополнительных штрафов за каждый календарный день неподачи уточняющего отчета о контролируемых операциях.

Кроме того, уплата штрафов в соответствии с п. 120.5 ст. 120 НКУ за предоставление недостоверной информации в уведомлении об участии в международной группе компаний и/или в отчете в разрезе стран международной группы компаний не освобождает налогоплательщика от обязанности подачи уточняющего отчета в разрезе стран международной группы компаний (в том числе на основании уведомления контролирующего органа о выявленных ошибках в отчете в разрезе стран международной группы компаний) и предусматривает также ответственность за несвоевременную подачу данной отчетности в виде штрафа, определенного абзацем 7 п. 120.6 ст. 120 НКУ.

Итак, субъект хозяйствования не имеет права во время документальной плановой или внеплановой проверки подать уточняющую отчетность за период, который проверялся, кроме случая, определенного п. 50.3 ст. 50 НКУ.

Также в случае получения налогоплательщиком от контролирующего органа информации о выявленных обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать об осуществлении операций с целью предоставления неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, и при определении объекта налогообложения были учтены расходы по результатам таких операций (для резидентов Дія Сіті – плательщиков налога на особых условиях – относительно операций), что привело к уменьшению объекта налогообложения и/или занижению налогового обязательства, такой плательщик имеет право подать в контролирующий орган уточняющий расчет за соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором указанные расходы привели к уменьшению объекта налогообложения и/или занижению налогового обязательства, в частности, в случае если такой налоговый (отчетный) период проверялся контролирующим органом.

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