Новый закон для ВПЛ: что изменится для переселенцев

Новый закон предусматривает комплексную государственную поддержку внутри перемещенных лиц на всех этапах — от адаптации и интеграции до возвращения домой и реинтеграции.

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Верховная Рада Украины приняла Закон №4924-ІХ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц», который станет новым базовым документом в сфере защиты прав переселенцев. Документ учитывает современные вызовы, связанные с полномасштабной войной, и обновляет государственные гарантии для ВПЛ.

Закон вступит в силу через три месяца после его официального опубликования. Одновременно утратит силу действующий Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц» №1706-VII. Новый закон предусматривает комплексную государственную поддержку внутренне перемещённых лиц на всех этапах — от адаптации и интеграции до возвращения домой и реинтеграции.

Одним из ключевых нововведений стало закрепление права ВПЛ на пенсионное обеспечение на общих основаниях. Закон запрещает устанавливать для переселенцев дополнительные или отличающиеся от других граждан требования относительно назначения, выплаты, перерасчёта или перевода пенсий.

Также документ вводит электронный кабинет ВПЛ. С его помощью переселенцы смогут получать услуги, а государство — оценивать их потребности, уровень интеграции и эффективность предоставленной поддержки.

Закон расширяет гарантии в сфере обеспечения жильём. Предусмотрены как общие механизмы государственной поддержки, так и специальные программы для ВПЛ. Для отдельных категорий переселенцев проживание в жилье для временного размещения не будет ограничиваться сроками во время военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после их завершения.

Кроме того, на законодательном уровне определён статус мест временного проживания, которые могут оборудоваться в модульных городках, общежитиях, гостиницах и других помещениях, пригодных для проживания.

Отдельно закон закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав внутренне перемещённых лиц. Это должно обеспечить непрерывность государственной поддержки независимо от кадровых или структурных изменений в правительстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон №4924-IX, который комплексно обновляет законодательство о защите внутренне перемещённых лиц и гармонизирует его с международными стандартами.

Документ вводит цифровую выписку из базы данных вместо справки ВПЛ, упрощает назначение пенсий и социальных выплат, признаёт переселенцев полноправными жителями общин и гарантирует поддержку на всех этапах — от эвакуации до восстановления и реинтеграции.