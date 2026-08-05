Кабмин увеличил предельную численность работников секретариата языкового омбудсмена

Предельная численность работников секретариата Уполномоченного по защите государственного языка увеличена с 40 до 65 штатных единиц.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины увеличил предельную численность работников Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка с 40 до 65 штатных единиц. Соответствующее решение принято во исполнение постановления Верховной Рады Украины «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства».

«Увеличение штата позволит уже с 2027 года обеспечить присутствие представителей Уполномоченного в большинстве областей Украины», — подчеркнула Уполномоченная Елена Ивановская.

Отмечается, что увеличение кадрового потенциала будет способствовать более оперативному реагированию на обращения граждан, усилению государственного контроля за соблюдением языкового законодательства непосредственно в регионах, более эффективному взаимодействию с органами власти и местного самоуправления, а также обеспечит более доступную и действенную защиту права каждого гражданина на получение информации и услуг на государственном языке.

«Представитель Уполномоченного в каждой области — это возможность не только реагировать на нарушения языкового законодательства, но и проводить превентивную работу, предоставлять разъяснения, осуществлять мониторинг, взаимодействовать с местными громадами, а также обеспечивать постоянное присутствие государственной языковой политики в регионах», — добавила Уполномоченная.

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