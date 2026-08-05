В нотариальном документе обнаружена ошибка: в Минюсте объяснили, что делать

Если после оформления документа возникла необходимость внести исправления или дополнения в текст сделки, они подлежат обязательному удостоверению нотариусом.

Фото: sumyjust.gov.ua

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Одним из основных требований к действительности сделки является ее совершение в форме, установленной законом. При этом содержание сделки, совершенной в письменной форме, должно быть изложено четко, без двусмысленностей, грамматических недостатков, подчисток или иных несанкционированных изменений. Об этом напомнило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Даже тщательно подготовленные документы не всегда застрахованы от технических неточностей. Речь идет об описках, опечатках или грамматических ошибках, которые не касаются сути сделки или иного нотариального действия. В таких случаях законодательство предусматривает возможность их устранения», — заявили в ведомстве.

Если после оформления документа возникла необходимость внести исправления или дополнения в текст сделки, они подлежат обязательному удостоверению нотариусом. Правила ведения нотариального делопроизводства предоставляют нотариусу право исправить техническую ошибку в документе, который он оформил при совершении нотариального действия, если такое исправление не изменяет содержание документа и не влияет на объем прав или обязанностей лиц, которых касается этот документ.

Исправления вносятся одновременно в каждый экземпляр нотариального документа. При этом они должны полностью соответствовать информации, содержащейся в документах, представленных для совершения нотариального действия, либо сведениям, полученным нотариусом из государственных или единых реестров. О каждом исправлении технической ошибки нотариус делает отдельную оговорку после удостоверительной надписи. В ней указывается дата внесения изменений, после чего она удостоверяется личной подписью нотариуса и его печатью.

Важно, что внесенные изменения не должны скрывать первоначальный текст. Зачеркивание осуществляется таким образом, чтобы можно было беспрепятственно прочитать как ошибочную запись, так и ее правильный вариант. Это обеспечивает открытость оформления документа и позволяет подтвердить законность всех внесенных исправлений.

Вместе с тем удостоверительная надпись также должна быть написана понятно, четко, грамотно, без подчисток. Дописки или исправления, сделанные в тексте удостоверительной надписи, оговариваются нотариусом, который совершал нотариальное действие, после удостоверительной надписи и скрепляются его подписью и печатью с указанием даты.

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