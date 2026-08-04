В Киеве проверяют, как коммунальные предприятия используют бюджетные средства и активы общины

В Киеве проверяют эффективность работы коммунальных предприятий за первое полугодие 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве начали работу комиссии по анализу финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к коммунальной собственности территориальной общины столицы.

Как сообщили в КГГА, комиссии оценят результаты работы предприятий всех отраслей городского хозяйства за первое полугодие 2026 года.

Во время заседаний будут рассматривать отчеты коммунальных предприятий о выполнении финансовых и стратегических планов развития, а также достижении установленных ключевых показателей эффективности.

В частности, комиссии будут анализировать:

• эффективность использования бюджетных средств во время закупок;

• управление коммунальным имуществом и активами;

• привлечение дополнительных источников доходов;

• планирование и освоение капитальных инвестиций.

По итогам заседаний комиссии должны подготовить выводы и рекомендации по повышению эффективности работы предприятий. Их передадут в Департамент коммунальной собственности и Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Комиссии будут работать до 19 августа 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.