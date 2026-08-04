Экс-руководитель ГСЧС из Винницкой области привлекал технику и подчиненных к ремонту собственных объектов

Правоохранители установили, что бывший чиновник использовал служебное положение в собственных интересах.

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ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Как установило НАЗК во время мониторинга образа жизни должностного лица, в 2020–2025 годах он приобрел активы на сумму более 14,5 млн грн, однако оформил их на близких родственников и членов семьи. При этом, по данным проверки, фактически пользовался и распоряжался этим имуществом именно он.

Кроме того, во время досудебного расследования правоохранители установили, что бывший чиновник использовал служебное положение в собственных интересах.

В частности, по данным следствия, он привлекал подчиненных работников к выполнению строительных и ремонтных работ на частных объектах в Винницкой и Харьковской областях. Также для этих работ использовалась специальная техника Главного управления ГСЧС.

Для обеспечения возможной конфискации суд наложил арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 22 млн грн.

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