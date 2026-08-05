Владелец за границей, а транспортное средство осталось в Украине: можно ли продать авто

Для заключения договора купли-продажи должны присутствовать обе стороны либо их представители.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД объяснил, может ли лицо, находящееся за границей, продать свое транспортное средство, которое находится в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что если возникла необходимость продать транспортное средство, это можно сделать дистанционно.

Есть два способа перерегистрировать транспортное средство на нового владельца:

Через приложение Дія. Если услуга вам подходит, договор купли-продажи оформляется онлайн, а после проверки транспортного средства по государственным реестрам сервисный центр МВД оформляет новое свидетельство о регистрации. При необходимости покупатель может заказать новый номерной знак с буквенным сочетанием DI. По доверенности. Владелец может оформить доверенность в консульстве Украины либо у иностранного нотариуса. Уполномоченный представитель обращается в сервисный центр МВД, заключает договор купли-продажи от имени владельца и перерегистрирует автомобиль на покупателя.

При этом представитель, действующий по доверенности, не может оформить транспортное средство на себя. Для заключения договора купли-продажи должны присутствовать обе стороны либо их представители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.