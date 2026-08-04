Экс-сотрудник Киевского СИЗО «забыл» указать в декларации НАПК имущество почти на 3,9 млн грн

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 3,85 млн грн, что превышает порог уголовной ответственности.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило признаки декларирования недостоверной информации бывшим работником государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» на сумму почти 3,9 млн грн.

Поскольку по этим фактам уже продолжается досудебное расследование, НАПК направило материалы мониторинга образа жизни в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве для приобщения к уголовному производству. Должностному лицу уже сообщили о подозрении.

Как указали в НАПК, в декларации за 2024 год бывший сотрудник СИЗО не указал земельный участок и расположенный на нем садовый дом, которыми фактически пользовался и распоряжался.

При этом декларант утверждал, что ни он, ни члены его семьи не пользовались этим имуществом. Однако собранные агентством материалы свидетельствуют об обратном.

В частности, НАПК установило, что в июле 2024 года земельный участок стоимостью 32 тыс. грн и садовый дом стоимостью более 3,8 млн грн были оформлены на третье лицо, однако фактическим приобретателем имущества был именно субъект декларирования.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 3,85 млн грн, что превышает порог уголовной ответственности.

В НАПК отметили, что установленные обстоятельства содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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