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Наследник умер, не успев оформить наследство: кто теперь имеет на него право

23:30, 4 августа 2026
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Что такое наследственная трансмиссия, когда она применяется и кто может воспользоваться этим правом
Наследник умер, не успев оформить наследство: кто теперь имеет на него право
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После смерти человека наследственные вопросы не всегда решаются по привычному сценарию. На практике встречаются ситуации, когда наследник, который должен был получить имущество по закону или по завещанию, умирает еще до того, как успевает оформить свои права. В таком случае это не означает, что право на наследство автоматически исчезает. Закон предусматривает специальный механизм, который позволяет передать право на принятие наследства другим лицам. Он называется наследственной трансмиссией. В Минюсте объяснили, в каких случаях она применяется, кто может воспользоваться таким правом и какие сроки необходимо учитывать.

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Что такое наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия возникает в случае, когда после смерти человека открывается наследство, но наследник по закону или по завещанию умирает уже после открытия наследства и не успевает его принять.

В такой ситуации право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его собственным наследникам. Именно этот правовой механизм и называется наследственной трансмиссией.

Проще говоря, это выглядит так:

  • наследодатель умирает;
  • открывается наследство;
  • наследник умирает, не успев его принять;
  • право на принятие его доли переходит к его наследникам.

При этом важно понимать, что к наследникам переходит не само имущество, а право на принятие наследства. Для приобретения наследственного имущества необходимо реализовать это право в соответствии с требованиями законодательства.

Кто имеет право на наследственную трансмиссию

Воспользоваться механизмом наследственной трансмиссии можно только при определенных условиях.

Она применяется, если наследник по закону или по завещанию умер после открытия наследства, но не успел его принять. В таком случае право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Вместе с тем закон устанавливает исключение: правила наследственной трансмиссии не распространяются на право на принятие обязательной доли в наследстве.

Кроме того, необходимо учитывать особенности принятия наследства. Законодательство предусматривает различные способы его принятия. В частности, наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, при определенных законом условиях считается принявшим наследство.

Именно поэтому при рассмотрении каждого наследственного дела необходимо учитывать все обстоятельства и требования законодательства.

Какой срок предусмотрен для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии

Для наследственной трансмиссии действует отдельное правило относительно сроков.

Лицо, к которому перешло право на принятие наследства, может реализовать его в течение срока, оставшегося для принятия наследства.

Если на момент смерти наследника этот срок составляет менее трех месяцев, он автоматически продлевается до трех месяцев.

Например, если до окончания срока для принятия наследства оставалось два месяца, наследники, которые приобрели право в порядке наследственной трансмиссии, будут иметь для этого три месяца.

Особенности во время военного положения

В Минюсте также обратили внимание, что во время действия военного положения законодательством предусмотрены специальные правила исчисления отдельных сроков в наследственных правоотношениях.

В частности, особенности применяются в случаях, когда государственная регистрация смерти лица проведена позднее чем через один месяц со дня его смерти или со дня, с которого оно было объявлено умершим.

Такие нормы необходимо учитывать при оформлении наследственных прав.

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минюст наследство наследственные правоотношения Министерство юстиции Украины

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