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Почему не каждый продукт может называться «натуральным»: требования закона

00:05, 5 августа 2026
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Какие ингредиенты и способы производства дают производителям право использовать на упаковке надпись «натуральный».
Почему не каждый продукт может называться «натуральным»: требования закона
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Когда покупатель видит на упаковке продукта надпись «натуральный» или «изготовлено из натуральных ингредиентов», это может влиять на выбор не меньше, чем цена или состав. В то же время такие обозначения не являются произвольными маркетинговыми заявлениями. Украинское законодательство четко определяет, при каких условиях производители имеют право использовать слово «натуральный» на этикетке и каким требованиям должны соответствовать ингредиенты и процесс их производства.

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Когда продукт можно называть изготовленным из натуральных ингредиентов

Использование на упаковке надписей «изготовлено из натуральных ингредиентов» или других производных от этого определения регулируется Законом Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

Закон устанавливает, что ингредиент пищевого продукта может считаться натуральным только при одновременном соблюдении ряда требований к его происхождению и способу производства.

Каким должно быть происхождение натуральных ингредиентов

Согласно закону, натуральным может считаться только ингредиент, который произведен исключительно из:

  • растений;
  • водорослей;
  • грибов;
  • пищевых продуктов животного происхождения;
  • микроорганизмов;
  • природной минеральной воды;
  • морской воды или морских минеральных отложений.

Какие способы производства разрешены

Госпродпотребслужба подчеркивает: для изготовления натурального ингредиента могут применяться исключительно один или несколько определенных законом процессов. К ним относятся:

  • физические процессы, в частности экструзия, пастеризация и стерилизация;
  • микробиологические процессы;
  • ферментативные процессы (только для веществ, существующих в природе);
  • использование и/или добавление питьевой воды;
  • удаление одного или нескольких компонентов;
  • корректировка уровня pH.

Когда производитель имеет право писать «изготовлено из натуральных ингредиентов»

Если все ингредиенты пищевого продукта соответствуют установленным законом требованиям, в его названии разрешается использовать определение «изготовлено из натуральных ингредиентов» или другие производные от этой формулировки.

В каких случаях разрешено использовать слово «натуральный» в отношении ароматизаторов

Для ароматизаторов действуют отдельные правила.

Слово «натуральный» может использоваться вместе с указанием пищевого продукта, категории пищевых продуктов или исходного материала растительного либо животного происхождения, из которого выделен ароматизатор, только при условии, что его ароматический компонент был выделен полностью либо не менее чем на 95% по массе из указанного источника.

В таком случае ароматизатор обозначается словами: «натуральный ароматизатор» с указанием названия пищевого продукта, категории пищевого продукта или источника, из которого был выделен этот ароматизатор.

Кто устанавливает требования к натуральным пищевым ингредиентам

Требования к процессам производства натуральных пищевых ингредиентов и натуральных пищевых продуктов утверждает центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения. Они формируются на основе научного обоснования, законодательства Европейского Союза и документов международных организаций.

Таким образом, обозначение «натуральный» на упаковке является не рекламным слоганом, а характеристикой, использование которой допускается только при соблюдении требований законодательства. Именно поэтому при выборе продуктов стоит обращать внимание не только на яркие надписи, но и на информацию о составе и маркировке, поскольку они должны соответствовать установленным законом правилам.

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Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей продукты

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