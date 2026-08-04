Ветераны смогут платить меньше аренды жилья: как работает новая налоговая скидка

В список лиц, которые могут воспользоваться налоговой скидкой в ​​связи с расходами на плату по договору аренды жилья (квартиры или дома), приложены участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

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С 1 января 2026 года в Украине расширили перечень граждан, которые могут воспользоваться налоговой скидкой на расходы по аренде жилья. В него добавили участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Как сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Харьковской области, изменения внесены в соответствии с Законом №4536 в Налоговый кодекс Украины. Теперь к расходам, которые разрешено включать в налоговую скидку, относятся средства, фактически уплаченные по договору аренды квартиры или дома, оформленному в соответствии с требованиями законодательства.

Воспользоваться этой возможностью могут плательщики налога на доходы физических лиц, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

При этом право на налоговую скидку действует только при определенных условиях. В частности, налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодное для проживания жилье за пределами временно оккупированных территорий Украины. Также они не должны получать предусмотренные законодательством государственные выплаты для покрытия расходов на проживание.

Размер налоговой скидки за аренду жилья не может превышать 30 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего налогового года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ГНС отмечают, что порядок начисления налоговой скидки определяется статьей 166 Налогового кодекса Украины.

Для ее получения налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах вместе с подтверждающими документами в контролирующий орган, в котором состоит на учете. Если расходы подтверждены электронным расчетным документом, в декларации указываются только его реквизиты.