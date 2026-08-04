Компенсация за отпуск без увольнения: учитывается ли это при оплате больничного

При исчислении выплат по листкам нетрудоспособности учитывается заработная плата, на которую начислен ЕСВ, в пределах расчетного периода.

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Денежная компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск, которую работнику выплатили без увольнения, учитывается при расчете больничных. Такая выплата включается в заработок за расчетный период, если на нее начислен единый социальный взнос (ЕСВ).

Соответствующие правила определены Порядком исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1266 от 26 сентября 2001 года. Согласно пункту 3 Порядка №1266, при расчете выплат по листкам нетрудоспособности учитывается заработная плата, на которую начислен ЕСВ, в пределах расчетного периода.

Компенсация за неиспользованный отпуск соответствует этим требованиям, поскольку:

относится к фонду дополнительной заработной платы согласно подпункту 2.2.12 Инструкции по статистике заработной платы №5, утвержденной приказом Госкомстата от 13 января 2004 года;

входит в состав фонда оплаты труда;

на нее в общем порядке начисляется ЕСВ.

Таким образом, такая выплата является частью заработка, который используется для определения среднедневной заработной платы при расчете больничных.

Для определения среднедневной зарплаты учитываются выплаты, которые одновременно соответствуют трем условиям:

отражены в Налоговом расчете (Объединенном отчете);

являются базой для начисления ЕСВ;

начислены в месяцах, которые входят в расчетный период.

Компенсация за неиспользованный отпуск без увольнения соответствует этим критериям. Поэтому она:

полностью включается в заработок того месяца, в котором ее фактически начислили в бухгалтерском учете;

увеличивает среднедневную заработную плату;

может влиять на размер выплаты по листку нетрудоспособности.

Выплата компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска без прекращения трудовых отношений имеет ограничения.

Согласно статье 24 Закона Украины «Об отпусках», работник может получить денежную компенсацию за часть ежегодного отпуска без увольнения только при условии, что он уже использовал не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год.

То есть компенсацией можно заменить только те дни отпуска, которые превышают установленный минимум в 24 календарных дня.

Если компенсация за неиспользованный отпуск выплачена законно и на нее начислен ЕСВ, она обязательно учитывается при расчете больничных как часть заработка соответствующего месяца.

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