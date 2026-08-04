«Сертификаты соответствия» на авто за полцены: как мошенники выманивают деньги у водителей

Такие «сертификаты» недействительны, а после получения средств злоумышленники прекращают выходить на связь.

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Мошенники начали чаще использовать схему с поддельным оформлением сертификатов соответствия на транспортные средства. Они предлагают водителям быстрое дистанционное оформление документов по значительно более низкой цене, чем на рынке.

Как сообщают в Министерстве юстиции Украины, злоумышленники могут размещать объявления о продаже автомобилей якобы с готовым пакетом документов или предлагать помощь в оформлении сертификатов для машин, ввезенных из-за границы.

Кроме того, мошенники обещают изготовить документ онлайн без прохождения необходимых проверок. Однако такие «сертификаты» являются недействительными, а после получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.

Основные признаки мошеннической схемы:

оформление документа исключительно онлайн без личной проверки;

подозрительно низкая стоимость услуги;

отсутствие обязательных процедур проверки;

требование перечислить деньги на личную банковскую карту.

Специалисты советуют оформлять сертификаты соответствия только через уполномоченные органы сертификации и не доверять предложениям с чрезмерно выгодными условиями.

Если человек стал жертвой мошенничества или обнаружил подозрительную схему, рекомендуется обращаться в Киберполицию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мошенники начали активно рассылать фишинговые электронные письма, которые якобы поступают от Государственной исполнительной службы Украины. Злоумышленники пытаются заставить граждан открыть вредоносные файлы, перейти на поддельные сайты или передать персональные данные.

Как предупредило Министерство юстиции Украины, цель таких сообщений — получить доступ к конфиденциальной информации пользователей или заставить их выполнить опасные действия под предлогом якобы открытия исполнительного производства.